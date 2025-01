“L’ho rovinato”: confessione inaspettata di Ilary Blasi

Nuovo docufilm in uscita su Netflix e altre confessioni per Ilary Blasi che ha parlato di Bastian Muller e tanto altro.

Intervista a tuttotondo per Ilary Blasi a FqMagazine. La nota conduttrice si appresta ad essere indiscussa protagonista di questo inizio 2025 grazie al secondo capitolo del suo docufilm su Netflix dal titolo ‘Ilary’. Dopo il boom fatto con ‘Unica’, ecco la bella Ilary tornare alla carica con argomenti diversi e alcuni passaggi profondi anche sulla nuova relazione con il compagno Bastian Muller.

Ilary Blasi, la confessione su Bastian

In occasione dell’uscita di ‘Ilary’ il 9 gennaio 2025 su Netflix, Ilary Blasi ha rilasciato, come detto, una interessante intervista a FqMagazine sottolineando, tra i vari passaggi, anche il suo rapporto con Bastian Muller.

Ilary Blasi

Parlando di cosa lei abbia data a Bastian e viceverse, la Blasi ha detto: “Sicuramente io ho dato a lui un casino! (scoppia a ridere, ndr) Un macello! L’ho rovinato con tutti i paparazzi, dietro…”.

E ancora: “È una vita che non si aspettava assolutamente. Un mondo così lontano dal suo, un modo così di vivere di certo non l’avrebbe mai immaginato. L’ho incontrato in un periodo della mia vita un po’ particolare, definiamolo così. Mi ha dato la forza del confronto, del dialogo. Ho trovato una persona con cui condividere non il passato, ma semplicemente magari dei momenti vissuti assieme. Pensiamo in due”.

Tra privato e futuro lavorativo

Durante l’intervista, la Blasi ha spiegato anche qualcosa che viene messo in evidenza nel docufilm, ovvero il fatto che dia affetto ma non in maniera fisica: “Come mai? Non lo so perché. Ho notato questa cosa e mi sono confrontata anche con le mie sorelle su questa cosa perché non è che mie sorelle sono così ‘abbraccione’. Quindi è una cosa che accomuna tutti e tre”.

“Bisognerebbe andare all’origine della cosa e parlare anche con mia madre. Comunque io reputo che sia importante mostrare l’affetto nei fatti. Io, perlomeno, ho sempre fatto così”, ha proseguito Ilary.

Dando uno sguardo al futuro e al possibile ritorno sul piccolo schermo in qualche programma, la Blasi ha chiosato: “Per ora no. Mi vedrete in tv, ma su Netflix”.