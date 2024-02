Dopo la rottura, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano avrebbero stupito tutti e starebbero provando a tornare insieme. L’indizio.

Stanno cercando il lieto fine dopo le turbolenze dei mesi scorsi. Stiamo parlando di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che dopo aver avuto la piccola Celine si sono lasciati, e in malo modo, ma che ora starebbero pensando a rimettere insieme i pezzi. Sui social sarebbero spuntati diversi indizi di un possibile ritorno di fiamma…

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano di nuovo insieme?

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Di nuovo insieme, forse, per il bene della figlia e per via di alcuni sentimenti che, siamo sicuri, non sono certo spariti nel nulla. Ecco perché non fa poi così notizia che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano siano stati avvisati insieme con grande complicità.

Nonostante la guerra che i due si sono fatti per mesi sia a mezzo social che in tv, pare che i due ragazzi si sarebbero riavvicinati.

Sui social, alcuni esperti di gossip hanno ricevuto diverse segnalazioni di un avvistamento (l’ennesimo) tra i due. In questo caso i giovani nei genitori della piccola Celine sarebbero stati avvistati insieme in un locale a Milano, tradizionalmente frequentato dall’uomo.

In tanti hanno quindi ipotizzato che i due stiano provando, a riflettori spenti (almeno in parte) a tornare insieme.

Va detto che, per la verità, né Sophie né Alessandro si siano esposti in tal senso. Allo stesso tempo, nessuno dei due ha smentito la notizia del loro riavvicinamento. Probabilmente consapevoli delle indiscrezioni che stanno circolando in queste ore sul loro conto, i due hanno preferito non intervenire.

Staremo a vedere se per caso la coppia tornerà davvero ad essere tale o meno. I loro fan ci sperano visto il grande affetto che provano per entrambi e, soprattutto, per la loro figlioletta.

Di seguito anche un post Instagram recente della donna insieme alla sua piccola Celine: