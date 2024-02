Frecciata social di Karina Cascella che ha commentato le recenti vicende legate a Ilary Blasi, dopo l’uscita del suo libro ‘Che Stupida’.

Dopo il docufilm e le interviste, è uscito anche il libro di Ilary Blasi ‘Che Stupida’. Inevitabile che il mondo dello spettacolo e dei social commentasse la vicenda e tra i vari pareri venuti a galla, anche quello di Karina Cascella. L’ex opinionista di Uomini e Donne non ha risparmiato delle frecciatine, neppure tanto sottili, alla conduttrice per via delle note vicende legate alla separazione con Francesco Totti.

Karina Cascella, frecciata a Ilary Blasi

Karina Cascella

La famosa ex opinionista di Uomini e Donne, sempre molto seguita sui social, ha commentato senza giri di parole le recenti vicende che hanno visto la Blasi parlare, forse anche troppo, della sua separazione da Totti e da come sarebbero andate le cose.

La Cascella, prima di tutto, ha detto sui social: “Non è la prima al mondo che si separa“. E ancora, con fare molto diretto e senza peli sulòla lingua: “No veramente, ragazzi. Questa pare che ha divorziato solo lei, che solo lei si è separata al mondo. Io dico, anche le persone che scrivo in continuazione ‘brava’, ma brava di cosa? Perché? Cos’ha fatto di così straordinario? Lui avrà fatto quello che ha fatto ma lei mica era una santa…“.

Il commento poi è diventato ancora più duro: “Non ci crede nessuno, detta anche con un po’ di dialetto romano, che andava a Milano a prendersi un caffè. Va bene tutto, ma si sapeva che non era un caffè. Lei continua, ma un po’ di amor proprio? Ora qualche soldino lo hai guadagnato il docufilm e le interviste… Basta. Scusate ma ce l’avevo proprio qua…”.

Di seguito anche un post su TikTok di un utente che ha raccolto le parole della donna: