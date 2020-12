Comode, pratiche e versatili: ecco cosa amiamo delle sneakers 2020, da abbinare con abiti sportivi ed eleganti. Le scarpe perfette con cui creare sempre outfit trendy.

Si indossano facilmente e ci regalano comodità per l’intera giornata: pensare una scarpiera senza scarpe comode sarebbe impossibile, anzi l’ultima moda è proprio quella di collezionare quante più forme, tessuti e modelli delle sneakers 2020 per creare sempre look differenti. Dalle classiche Converse alla Vans, dalla scarpa sportiva a quella da ginnastica, senza dimenticare quelle pensate per la sera, gli outfit che possiamo realizzare sono molteplici.

Sneakers 2020 per l’inverno: quali scegliere

La sneaker nel tempo ha decisamente cambiato i connotati, e quest’anno più che mai con la pandemia in corso, si è trasformata in una scarpa che mette un po’ da parte lo style sportivo, di cui conserva la praticità, per muoversi verso una linea più chic.

Ecco perché in questa versione sporty chic, la tentazione di sostituirle ai tacchi, soprattutto in un momento che ci vuole pronte ad alternare casa e lavoro in tempi stretti, è davvero tanta. In quel caso allora, i modelli arrotondati ed eleganti, stile Hogan, sono le migliori.

Oltre ad un modello più elegante, anche uno sportivo potrà rivelarsi molto utile, perfetto da indossare con jeans e pantaloni in tuta sportiva. Il design vintage del modello a stivaletto della Nike è tra i più trendy di questo inverno.

Come abbinare le sneakers per un look invernale trendy

Pantalone flare, blazer oversize da indossare con una camicia è uno degli outfit più trendy in questo inverno, che conserva un tocco di formalità ma presentandosi molto pratico. Perfetto per un incontro di lavoro quanto per un aperitivo al volo.

Anche abbinare i cappotti oversize eleganti alle sneakers è un’altra tendenza di questo inverno 2020/21: un contrasto di stile fashion, particolarmente apprezzato anche dalle star, perché permette di optare per un look elegante ma da sfoggiare con comodità.

Per chi vuole osare al massimo e seguire la tendenza del momento acquistando un paio di sneakers da sera, abbinatele anche ad abiti eleganti con paillettes. Un’alternativa alle classiche décolléte che anche i piedi apprezzeranno.

Fonte foto:

https://www.pexels.com/it-it/foto/calzature-moda-nike-piedi-1858407/