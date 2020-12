Chiara Ferragni sfoggia il suo look di Natale e a colpire immediatamente è la scelta della borsa: si tratta di una Birkin di Hermés, decisamente non alla portata di tutte.

Chiara Ferragni colpisce ancora. Sì ci ha conquistato con la sua proposta di look natalizio scattata in centro a Milano, e con tanto di albero natalizio dietro facendoci pensare alle atmosfere delicate del mese di Dicembre, nonostante il periodo che stiamo affrontando. Ma ad averci colpito è anche la sua borsa: una Hermès in pelle di coccodrillo, bianca e con delle striature in grigio. Bella, capiente, trendy, ma soprattutto costosa.

Chiara Ferragni: quanto costa la borsa Hermés in pelle di coccodrillo

La borsa Hermès scelta dalla Ferry come sua borsa must have natalizia ha immediatamente scatenato l’attenzione del web non tanto per la texture o la nuance, ma per il suo valore di 100 mila euro.

Si tratta naturalmente di un pezzo iconico della maison francese, e ancora una volta mette in risalto il buon gusto dell’influencer, che ama anche indossare borse iconiche e classiche. La sua rarità (realizzata in pelle di coccodrillo Niloticus e successivamente trattata per poter arrivare a quel colore. Normalmente il prezzo di una Birkin vadai 7.000 euro ai 10.000 euro in base alla stagione e alle caratteristiche.

Chiara ha unito inoltre l’eleganza della borsa ad un look casual e urban, indossando un paio di combat boots e una pelliccia ecologica, confermando così il trend di stagione.

La storia della Birkin Bag di Hermés

La Birkin Bag nasce nel 1984 ed è ispirata all’attrice e cantante Jane Birkin che durante un volo da Parigi a Londra, aprì la sua borsa Hermés, dalla quale caddero dei fogli. Su quel volo c’era anche Jean-Louis Dumas, stilista di Hermès, che assistette alla scena e decise di apportare delle modifiche alla borsa.

Una settimana dopo, lo stilista consegnò nuovamente la borsa alla Birkin con un apposita modifica, un pratico taschino. In quell’occasione l’attrice spiegò di aver bisogno di una borsa che fosse comoda, capiente e femminile allo stesso tempo. Qualche tempo dopo nacque il prototipo a lei dedicato che avrebbe fatto storia.