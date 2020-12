Si scambiano i ruoli ma seguono lo stesso passo Adidas e Prada, ancora una volta insieme per una sneaker pensata per la vela, ispirata al Luna Rossa Prada Pirelli Team.

Qualche mese fa vi avevamo parlato della collezione realizzata da Prada e Adidas, che ha visto una rivisitazione della Superstar, sneaker iconica del brand sportivo tedesco. Il risultato è una collezione, dall’abbigliamento alle scarpe decisamente sporty chic, punto in comune dei due brand. Questa volta però è Adidas a dare il suo tocco a Prada, firmando l’innovativa sneaker A+P Luna Rossa 21, un modello pensato per il team Luna Rossa Prada Pirelli.

Adidas x Prada: come nasce la scarpa pensata per la vela

La finalità quindi è sempre e comunque lo sport, ma con un tocco di classe perché è un modello che sarà riconoscibile e iconico di un team storico: nasce così una scarpa pensata per la vela, utile ma distintiva allo stesso tempo.

La A+P Luna Rossa 21 si ispira quindi al design della nuova imbarcazione AC75 Luna Rossa, che incontra il gusto e le forme delle sneaker realizzate nel tempo da Prada e Adidas. Dietro quindi il suo appeal elegante e leggero c’è la voglia di competere, di mostrarsi al mondo nella propria storia ed unicità.

Una scarpa che diventa estensione del corpo di chi gareggia, dello sportivo, puntando fortemente sull’elemento della stabilità, pregio indiscusso di questo modello.

Dove acquistare le scarpe Adidas ispirate a Luna Rossa

Le A+ P Luna Rossa 21 sono ispirate e pensate per le gare del team di Luna Rossa, ma naturalmente sono destinate anche al consumatore finale: una scarpa lifestyle che gli sportivi e ancor più gli amanti della vela, apprezzeranno particolarmente.

La tomaia in Primegreen e la realizzazione con materiali riciclabili al alta prestazione rendono la scarpa anche sostenibile. Il suo quid in più è anche quello di essere idrofobica grazie al rivestimento esterno in E-TPU, che impedisce all’acqua di penetrare nella scarpa.

Dal 9 Dicembre il modello è acquistabile online, sul sito di Prada e dell’Adidas, ma anche nelle boutique Prada, nei flag ship store Adidas e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

