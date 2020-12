Louis Vuitton inaugura la sua prima boutique in una località montana in Italia, e sceglie la più bella tra le località sciistiche delle Dolomiti: Cortina d’Ampezzo.

Cortina d’Ampezzo, rinomata come la regina delle Dolomiti è la prima città in una zona montana italiana ad aprire un nuovo capitolo per Louis Vuitton, che inaugura proprio nella nota località sciistica la sua boutique. Un periodo particolare che ha spinto il marchio francese a continuare la sua espansione nonostante le difficoltà del momento, ingrandendo la sua catena di retail nel mondo.

Louis Vuitton a Cortina: dove sarà il negozio

L’apertura della boutique di Louis Vuitton sarà un ulteriore motivo di vanto per Cortina: il progetto del brand francese nasce in collaborazione con Franz Kraler che ospiterà la boutique in via esclusiva l’intera proposta della maison.

Una delle realtà più apprezzate e potenti del retail italiano è pronto ad ospitare in uno suoi spazi storici in Corso Italia 76-78 la nuova avventura e le collezioni firmate dal marchio francese. Si tratterà di due piani all’interno di uno spazio di lusso ed elegante, arricchito da opere d’arte e composto di un arredamento vintage. Saranno accolte qui le collezioni di pelletteria donna e uomo, accessori, abbigliamento, gioielli ed orologi, ma anche set viaggio e profumi.

Un piccolo paradiso per tutti gli amanti del brand, all’interno di uno spazio contemporaneo.

Quando aprirà la boutique della maison francese a Cortina

L’apertura è fissata per la fine di Dicembre 2020, e forse in un periodo differente, la boutique avrebbe aperto anche prima in vista delle vacanze invernali di Natale che quest’anno non ci saranno.

Si tratta ad ogni modo di un’attrazione che conferirà a Cortina, le cui montagne sono già Patrimonio Unesco, ancora più prestigio, oltre a diventare una tappa obbligata per chi durante le vacanze ama fare shopping.

Una boutique la cui nascita è stato un felice risultato anche per Daniela Kraler della FranzKhaler di Cortina, che lo ha commentato e sintetizzato così: Il progetto di collaborazione nasce dalla volontà di portare Louis Vuitton, uno dei marchi più prestigiosi della moda in una delle località invernali più note al mondo, all’interno del nostro negozio in Corso Italia 76». Un’occasione per regalare ai cittadini di Cortina anche qualche sogno.