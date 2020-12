La regina dei capispalla è tornata anche in quest’inverno 2021: più easy, di peluche, la pelliccia ecologica corta o lunga non ha perso il suo tocco glamour.

C’è un motivo per cui avrà deciso di reinventarsi, diventare sostenibile e dominare le passerelle e le collezioni. La pelliccia ecologica non perde colpi con il trascorrere del tempo, confermandosi ancora una volta capo glamour femminile sospeso tra fascino e mistero. A questa sua allure romantica e da femme fatale, si aggiunge però anche quella più tenera: il suo calore ispira un caldo e avvolgente abbraccio a prova di freddo, che la rende anche colorata.

La pelliccia ecologica corta o lunga domina le passerelle

In versione gilet, accessorio o in classico cappotto ma anche con il cappuccio, la pelliccia ha dominato le passerelle delle fashion week invernali 2020: diversi i design, i colori, gli accostamenti, ma uno solo il motto, quello della sostenibilità.

La pelliccia esiste nel nostro guardaroba solo se ecologica, e lo ribadisce Stella McCartney, attivissima in tal senso. Long o short, la sua è una pelliccia ecologica dinamica e ribelle, al passo con i tempi: un modello più rock che glamour.

Più vaporosa e stravagante quella lunga che termina in un tripudio di frange quella proposta da Bottega Veneta: un modello 2.0 per stupire e per sentirsi fuori dal coro anche con un classico.

H&M, Zara, Zuiki: i modelli pret-a-porter

Chi ha fatto della pelliccia ecologica un capo must della sua collezione è Zuiki, che punta su modelli pop: oversize e colorati, abbandonano l’allure di mistero per abbracciare quella più spiritosa, irriverente e di peluche.

Taglio e design chic per Zara, che punta su modelli versatili come cammello e nero, perfetta da abbinare su un jeans per un tocco glamour, o con un vestito per valorizzare un look elegante.

E per chi cerca qualcosa di nuovo per le giornate più calde d’inverno che verranno, come dire di no alla chemisier in pelliccia di H&M? Una giacca-camicia in morbidissima pelliccia pile a cui abbinare un paio di stivali alti, per un look comfy chic.