A coste, lisci, skinny oppure larghi, i pantaloni di velluto sono il must have chic anche dell’inverno 2021. Un’eleganza pret a porter a cui è impossibile rinunciare.

Sinonimo di assoluta eleganza, chic e senza tempo, un tessuto che attendiamo sempre con trepidazione di indossare in inverno. E i pantaloni di velluto sono il binomio perfetto tra senso pratico e allure sofisticata, che ci dona anche un certo fascino. Se infatti i vestiti di velluto possono essere troppo impegnativi pensando ad un look everyday, il pantalone risolve questo problema permettendoci di poterlo indossare per ogni occasione e ovunque puntando su un outfit che non rinuncia mai all’eleganza.

Pantaloni di velluto a coste e lisci: le texture

Il velluto ha sempre due varianti di texture, entrambe eleganti ma che possono dare un effetto diverso al nostro look. La versione a coste, larghe o strette, ad esempio è generalmente quella più pratica e sportiva, e la troviamo prevalentemente con i pantaloni skinny, anche elasticizzati.

Il velluto liscio ha un effetto sicuramente diverso: più pregiato, sofisticato, e quest’anno si sposa benissimo con i modelli flare e pantapalazzo. Smorzati con un maglione in lana o cashmere, oppure resi ancora più chic con un top o una maglia in velluto, è un look perfetto da serata.

Leggings e flare: i modelli must have 2021

Nel nostro armadio perfetto dell’inverno 2021 sarà fondamentale quindi avere entrambe le texture di velluto, sia a coste che liscio, così da poter giocare e creare outfit sempre diversi, da quelli più sportivi a quelli chic. Un tessuto quindi che si fa amare subito.

I flare e i pantapalazzo,ci permettono di avere un look elegante e ricercato, slanciano la figura e sono comodissimi. Sono perfetti da indossare a lavoro, ma anche per una piacevole passeggiata ad effetto warm: quelli proposti da Mango sono anche elasticizzati, e quindi super comfy.

Zara anche punta sul velluto nella sua collezione invernale, proponendo pantaloni a campana con strass, a culotte anche in fantasia, e all’insegna della comodità e versatilità il must have indiscusso sono i leggings in velluto, basic o in stampa animalier.