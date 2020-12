Comodo, glamour e pratico, un outfit che ritroviamo e scegliamo ad ogni stagione: è il body, e quello di Zara in maglia promette di essere il must-have dell’inverno 2021.

All’inizio il body ha fatto la sua comparsa con le camicie: il modo perfetto per tenerle ferme e senza dover lottare per tenerle dentro i pantaloni. Oggi è un capo basic del nostro guardaroba anche invernale, come mostra il body di Zara in maglia. Perfetto per inaugurare la stagione fredda. Un modello che promette di essere il perfetto sostituto di cardigan e maglioni, per creare look comfy e sportivi, da indossare anche a casa, o con degli eleganti e pratici pantapalazzo per le giornate in ufficio, tra un appuntamento di lavoro e uno alla scrivania.

Il body in maglia di Zara: caldo, morbido e glamour

Collo rotondo, maniche lunghe ed ampie, con tanto di vita elasticizzata, il body in maglia di Zara è versatile non solo nel design ma anche nel colore. La nuance cammello, neutra ed elegante che è tra i colori tendenza di quest’inverno 2021.

La vita elasticizzata è il dettaglio speciale che rende questo body dal taglio morbido e comodo, ottenendo lo stesso effetto di un maglione indossato nei pantaloni e leggermente svasato, in stile eighities. Un design che ameremo tutte perché capace di adattarsi a qualsiasi fisico.

Dove acquistare il body di Zara e come abbinarlo

Il body è disponibile su Zara.com a e nei negozi del marchio al prezzo di 39,95 euro: decisamente conveniente se pensiamo alle numerose occasioni in cui possiamo sfoggiarlo.

Sarà l’alleato perfetto di videoconferenze e call per chi è in smart working, ma anche di chi ha bisogno di un capo caldo e pratico per una giornata da trascorrere tra gli impegni di lavoro, pulizie a casa e un salto al supermercato.

Il nostro consiglio è di abbinarlo a leggings, joggers o pantaloni flare, ma anche con una gonna. Possiamo valorizzarlo anche con un gilet nero o bianco, richiamando il colore delle scarpe, dalle sneakers ai mocassini. Aggiungeteci una collana lunga e sarete al top, pronte a qualsiasi evenienza della giornata, per un look elegante, comfy e morbido.

