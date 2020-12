Capodanno mai come quest’anno sarà un punto interrogativo, ma in ogni caso diamoci un tono. Glamour, con il mini dress brillantinato di Stradivarius.

Molte di voi staranno pensando che alla fatidica domanda del cosa farai a Capodanno, risponderanno a casa in felpa, tuta e pantaloni. Ovunque e comunque sia, diamoci un tono e prendiamoci cura di noi stesse a cominciare dall’outfit: brillante e di buon augurio, come il mini dress di Stradivarius.

Abitino avvolgente, sinuoso, luccicante e davvero carino che potremmo iniziare a indossare da questo imminente Capodanno, ma da riservarci anche per quando ci aspetteranno le serate in compagnia e perché no, anche in pista.

Il vestito mini di Stradivarius per Capodanno

Il modello ricorda molto il naked dress tornato di moda quest’estate, e si conferma tendenza dress code anche d’inverno con il revival anni ’90. E questo è un motivo per cui ci piace ancora di più, perché è un abito che mixa pop e glamour, grazie anche al suo colore pink warm, ma non troppo.

Protagonisti del mini dress sono i brillantini, perfetti con l’atmosfera dell’ultimo dell’anno: che sia con pochi parenti stretti, o solo in videochiamata, indossare un abitino così è un modo per sentirci vicini e festeggiare insieme.

Dove acquistare il mini dress e come abbinarlo

Il mini dress di Stradivarius è si può acquistare online e nei negozi al costo di 30 euro, disponibile in rosa ma anche in viola fluo. Volendo potrebbe essere anche un’idea regalo da condividere con un’amica, indossando lo stesso dress ma con colori diversi.

Fonte foto: https://www.stradivarius.com/it/donna/abbigliamento/acquista-per-prodotto/vestiti/vedi-tutto/vestito-corto-con-paillettes-c1020035501p301832334.html

Sul sito troviamo anche alcune proposte su come abbinarlo: per chi vuole essere fashion e in piena tendenza, non potrà dire di no agli stivali bianchi, ma in alternativa anche dei boots con platform saranno perfetti. E per una serata a prova di freddo, non dimenticate di abbinare un maxi pull rosa antico, o anche bianco o grigio.

Fonte foto di copertina:

https://www.stradivarius.com/it/donna/abbigliamento/acquista-per-prodotto/vestiti/vedi-tutto/vestito-corto-con-paillettes-c1020035501p301832334.html