Anche il marchio Decathlon segue la scia green nel settore della moda e dell’abbigliamento: la linea sportiva Quechua si integra di nuovi prodotti eco-ideati.

Per rispettare l’ambiente e preservarlo per le generazioni a venire il segreto è quello di iniziare a cambiare il modo di vedere il mondo (e utilizzare le sue materie prime). Per questo Decathlon prosegue i suoi progetti verso una lavorazione più green ed eco-friendly… con la collezione sportiva e adatta agli amanti della montagna Quechua.

A oggi oltre 80 prodotti della linea Quechua vengono realizzati a partire da un processo di eco-ideazione come il Pile MH120 ma l’obiettivo è molto più ambizioso. Nel 2021 tutti i nuovi capi della linea verranno eco-ideati e, entro il 2026 l’intera linea in vendita sarà eco-friendly.

Il modello di Pile MH120

In montagna con il pile MH120

Uno dei modelli già definito eco di Quechua è proprio il pile MH120, un capo di abbigliamento indispensabile per gli amanti della montagna in inverno e in altitudine. Viene infatti realizzato con filato di poliestere riciclato, derivante al 100% da bottiglie di plastica per minimizzare l’impatto che la produzione e la distribuzione dei prodotti Decathlon hanno sull’ambiente.

Una scelta consapevole, quella del poliestere riciclato, che può davvero fare la differenza grazie all’utilizzo zero di risorse ulteriori dal petrolio per la sua realizzazione e al mantenimento delle qualità traspiranti del modello.

Pile MH120 Quechua

Come viene realizzato il pile Quechua

Il concetto eco parte dalla raccolta della materia per realizzare il pile MH120 ( e i nuovi prodotti eco-ideati che seguiranno). In questo caso il tessuto in poliestere riciclato nasce dalla lavorazione di bottiglie trasparenti e non colorate:

Filo di poliestere riciclato

– Vengono triturate finemente;

– Si passa al lavaggio di tutti i frammenti;

– Si tratta chimicamente (o meccanicamente) tutto il materiale prodotto in modo che sia nuovamente estruso in granuli di Polietilene tereftalato (Poliestere);

– Infine i granuli vengono filati per dare inizio al nuovo ciclo di vita del prodotto.