Sono da sempre i capispalla d’eccellenza dell’inverno, anche quest’anno: sono i cappotti neri, e Brigitte Macron ci ricorda che non possono mancare tra i must have.

Se dovessimo pensare a quali capispalla non devono assolutamente mancare all’appello degli outfit del nostro guardaroba, penseremmo subito ai cappotti neri. Un’eleganza intramontabile da sempre, più che mai nella stagione invernale. Che si tratti di modelli avvitati, oversize, corti oppure lunghi, poco importa perché in ogni caso sapranno darci un’allure formale, ricercata ma con sobrietà. E a ricordarlo è stata proprio Brigitte Macron.

Il cappotto nero, lungo e doppiopetto come Brigitte Macron

Se si tratta di giacche eleganti e cappotti, Brigitte Macron è la first lady che con bon ton riesce sapientemente a scegliere look formali, ma sempre con stile e modernità. Ecco perché il suo cappotto nero doppiopetto non è passato inosservato.

Indossato in occasione dei 50 anni dalla morte dell’ex presidente ed eroe di guerra Charles de Gaulle a Colombey-les-Deux-Églises, la first lady francese in un look noir, ci ha stupito ancora una volta con il suo cappotto black leggermente avvitato sui fianchi e con taschini in alto e laterali.

Il modello mette in risalto la sua silhouette longilinea, valorizzata da un tubino nero e da un paio di décolléte: uno stile impeccabile e totally black data la circorstanza.

Cappotti neri 2020: i modelli e come abbinarli

I cappotti dell’Autunno/Inverno 2020-2021 si alternano tra quelli larghi, per chi vede nel capotto un capo comodo e avvolgente come una coperta, e quelli più avvitati, pensati per chi ama valorizzare la propria figura e desidera indossarlo come se fosse un vestito.

Il cappotto nero è senza dubbio uno dei capispalla più versatili grazie al suo colore: possiamo indossarlo con i jeans e un paio di stivali, o ancora lasciandolo aperto con un vestitino colorato in occasioni di aperitivi o feste all’aperto. Così da stare al caldo ma valorizzare in contrasto con il nero ancora di più il nostro outfit.