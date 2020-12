Crop, oversize o leggermente avvitata, la felpa hoodie è il must have invernale definitivo. Perfetta per il post work out ma anche per uscire o stare in casa.

Le star l’hanno promossa come must-have definitivo dell’inverno 2021, e noi confermiamo: la felpa hoodie è un capo pratico, sportivo e comodo che piace soprattutto per la sua versatilità. Sono ormai lontani i tempi in cui la felpa sportiva con il cappuccio era relegata al dress code sportivo: sui jeans, ma anche sulle gonne oppure con una giacca di pelle, i modi per valorizzarla e avere sempre un look diverso sono davvero molteplici.

Felpa hoodie streetwear e non solo: i modelli

In un periodo che ci vede spesso a casa, ma impegnate ugualmente nelle faccende di casa, con il lavoro in ufficio quando non possiamo ricorrere allo smart working, abbiamo bisogno di capi comodi e da adattare alla necessità del caso.

La felpa piace perché si indossa facilmente, è pratica, e la tentazione di volerne più di un modello è tanta.

– Se la settimana che ci attende è un’alternarsi di smart working e faccende necessarie fuori casa, un modello oversize e caldo non può che fare al caso nostro, come quella di Tommy Hilfiger indossata da Gigi Hadid.

– Alla comodità la felpa può aggiungere anche un tocco fashion nella sua versione crop: la capsule Ivy Park di Beyoncé con Adidas, gioca con le lunghezze della felpa e le sue varianti nel design, ora più ristretto ora più largo.

– Dalle basic a quelle dai colori più sgargianti, Nike preferisce il classico felpone all’americana, così lungo da poter diventare anche un pratico sporty dress. Da rubare anche il modello maschile da fratelli e fidanzati.

Felpa con cappuccio: come indossarla e abbinarla

Indossare una felpa hoodie è anche un buon modo per creare e sperimentare nuovi look: si tratta infatti di un outfit streetwear che è perfetto per andare in palestra, ma anche per un look comfy da aperitivo.

Il segreto è osare e accostare capi tra loro diversi: avete mai provato l’effetto della coppia felpa e blazer? Bè, fatelo perché non potrete più farne a meno!

Perfetta con dei pantaloni tuta o jogger a contrasto oppure abbinati, ma anche con jeans e leggings, che possiamo indossare con un paio di sneakers per un look sportivo, con stivali o tronchetti per un effetto sporty chic.