Popstar ma anche imprenditrice, Beyoncé crea e indossa la nuova linea Ivy Park x Adidas. Una collezione activewear e genderless che celebra bellezza e diversità.

Si chiama Ivy Park x Adidas, l’ultima capsule collection che sancisce la collaborazione tra il brand tedesco e la linea activewear di Beyoncé, che oltre ad essere creatrice, diventa modella della nuova campagna e ambassador degli ideali di questa collaborazione sportiva.

Imprenditrice, mamma e artista poliedrica, tra i suoi progetti Beyoncé ha dato vita anche ad una linea sportiva che unisce stile e praticità. Un brand a tutti gli effetti che ha catturato l’attenzione di Adidas che si unisce ad Ivy Park, dove lo stile si incontra con ideali di diversità, bellezza e genderless.

Ivy Park x Adidas: Beyoncé protagonista della capsule

Ivy Park è una linee active wear creata da Beyoncé che desidera dare una nuova chiave all’abbigliamento sportivo, che diventa così un look ordinario perfetto per fare palestra ma anche per uscire scegliendo la comodità. Il tocco originale non è solo il design ma anche i colori fortemente distintivi della linea: corallo, rosso mattone, giallo, verde scuro e verde opaco.

Il nome Ivy Park fa riferimento ad un abbigliamento che si fa espressione della bellezza al femminile, non solo estetica ma anche interiore. Una linea che si indossa in un momento di svago, lavorativo e sportivo.

La grande particolarità è di essere Unite Fit, ovvero adatta a tutte le conformazioni fisiche e a tutti i generi: ecco perché è stata definita una linea inclusiva, che accoglie taglie che vanno dalla XXXS alla 4XL.

Dove acquistare Adidas Ivy Park

La linea, lanciata recentemente, è già acquistabile sul sito dell’Adidas ma alcuni pezzi sono in vendita anche su Zalando, nonché in alcuni punti vendita selezionati. La capsule comprende diverse proposte tra accessori ed outfit.

Ad attirare l’attenzione è stata la collezione di sneakers, che reinterpretano i modelli iconici dell’Adidas: sono le Ivy Park Ultra Boost, le Nite Jogger e le Super Sleek 72, a cui si aggiungono le Ivy Park Forum. Oltre ad outfit come tute, felponi e giacche sportive in versione glamour, notevoli sono anche accessori come calze, borsoni, cappelli e belt bag.

Fonte foto di copertina:



Fonte foto:

https://www.adidas.it/abito-knit-logo/GR1459.html?cm_sp=SLOT-3.4--CP_ORIGINALS_IVY%20PARK_CPLP_ORIGINALS-FW20-IVYPARK-LAUNCH-CLP-PRODUCT-GRID-4--PRODUCT-SHOWCASE-PRODUCT-CARD-_-586091