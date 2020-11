Carolina Kostner trasforma la sua passione per la moda in una linea sportiva. Si chiama Icenonice, dallo stile casual chic e attenta anche all’ambiente.

L’amore per la moda di Carolina Kostner non era mai passato inosservato: attenzione al dettaglio ed eleganza hanno sempre caratterizzato i suoi abiti di gara, ed oggi quella stessa cura è in Icenonice, la prima collezione moda firmata proprio dalla campionessa del pattinaggio. Una linea sportiva che nasce per indossare la passione di Carolina per il pattinaggio, ma pensata anche per essere indossata everyday grazie a capi casual chic pratici, dal design tecnico e dal tocco glamour.

Icenonice: Carolina Kostner stilista

Negli scorsi anni qualche incursione nella moda già c’era stata: qualche t-shirt e una linea dedicata ai bambini. Questa volta però Carolina Kostner insieme a Sagester, brand leader nella produzione di abbigliamento tecnico ha fatto molto di più: una collezione in cui condividere la passione per le sport.

Nascono così dodici outfit pensati per tutte le stagioni, di cui due solo invernali, a cui si aggiungono anche le mascherine con il logo del marchio. Il pezzo forte però sono senza dubbio i leggings ecosostenibili in Nilit Heat, fibra creata con il carbone vegetale del caffè e recuperato dalla buccia dei chicchi.

Per la Kostner è un sogno che si realizza, un desiderio portato avanti da lungo tempo, come lei stessa ha raccontato in occasione del lancio: “Si tratta di un sogno nato da bambina, quando disegnavo costumi tutti colorati che ritagliavo e conservavo gelosamente in una scatolina che ancora oggi custodisco come un piccolo tesoro“.

Dove acquistare i capi Icenonice di Carolina Kostner

I capi della collezione realizzata da Carolina Kostner sono disponibili online sul sito ufficiale della linea, e presso i rivenditori dell’azienda. Trattandosi di capi sostenibili e attenti alla qualità i prezzi partono dai 70 euro in su.

Gli outfit Icenonice sono tutti Made in Italy, caratterizzati dalla scritta Carolina Kostner e da colori basic, bianco e nero sono infatti i dominanti. Una linea comoda pensata per le sportive, ma perfetta da indossare tutti i giorni, come mostra la campagna che vede protagonista la stessa Carolina.

Fonte foto di copertina:

https://www.icenonice.it