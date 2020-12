La giacca Barbour amata dai reali d’Inghilterra torna di moda grazie a The Crown. La quarta stagione propone gli outfit e i look più belli di Lady D.

Tra i capispalla di tendenza quest’anno, tra cappotti e piumini, inizia a farsi strada anche la giacca Barbour: un modello da caccia realizzato dal noto marchio inglese e da sempre amatissimo dai reali inglesi, che riescono ad influenzare il dress code grazie anche a The Crown 4. Non solo Kate Middleton e Megan Markle con le loro partecipazioni ad incontri, eventi e apparizioni in pubblico riescono a suggerirci look, ma con The Crown 4 è anche Lady D, su cui è incentrata la serie, ad influenzare ancora oggi i canoni della moda.

La giacca Barbour di Lady D: quando la indossò la principessa

Diversi look di The Crown 4 non potrebbero che essere ispirati alla realtà, e quindi agli abiti che Lady D ha indossato. Alcuni sono stati realizzati in maniera quanto più minuziosa e fedele, e in un periodo dove il gusto vintage e retrò è tornato in auge, gli outfit indossati da Lady D cavalcano la tendenza.

La giacca Barbour infatti è tornata di moda ieri come oggi. I reali l’hanno sempre indossata – anche Kate spesso ha continuato a farlo – ma quando la indossò Lady D per la prima volta negli anni ’80 divenne un must have. La sua popolarità contribuì infatti a rendere il capospalla un capo amatissimo.

Come indossare la giacca verde amata dalla corona inglese

Il Barbour è stato indossato dai reali inglesi soprattutto in location naturali: Lady D infatti indossò la giacca in una brughiera, e la fotografia che la ritrae fece aumentare le vendite della Barbour in maniera evidente.

E per chi pensava che si trattasse di un capo datato, dovrà ricredersi. Prima ancora che con The Crown 4 tornasse definitivamente alla ribalta, la giacca da caccia verde, come mostra la storica azienda su Instagram, è amatissima dai giovani. La si abbina generalmente ai pantaloni, con un paio di stivali o sneakers: perfetta per un look sportivo al caldo e versatile.