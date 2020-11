Le mini sì, ma non dimentichiamo anche le gonne lunghe, una perfetta alternativa ad abiti lunghi. Versatili anche everyday, Zara la propone con le frange.

La nostra alternativa ad un long dress spesso è la gonna lunga: dalle più sofisticate alle più semplici, ci piace indossarla anche in contesti easy e non necessariamente formali. Ed in vista delle feste natalizie, rientra sempre tra gli outfit che potremo indossare. Non sapremo certo come si prospetterà questo Natale, ma è pur certo che videochiamate, call su Skype, ci faranno compagnia, per sentire vicino parenti e amici che non potremo vedere. E quindi all’outfit di Natale e delle feste, anche per stare bene con noi stesse e sentirci meglio, ci pensiamo eccome.

La gonna lunga di Zara con le frange è il must-have delle feste

La sua vivacità e il tocco sbarazzino ci fanno pensare alle feste, ma in realtà la gonna lunga a frange di Zara, un delizioso tubino nero possiamo indossarla ben oltre. Si tratta di una gonna midi a vita alta con diversi orli composti da frange, un modello dove si incrociano le tendenze di ieri con quelle di oggi.

E per chi desidera sentirsi la regina delle feste, c’è anche un modello uguale ma completamente glitterato in color argento. Seppure non potremo indossarlo in pista da ballo quest’anno, ci farà sentire almeno un po’ immerse nel mood last day of the year.

Dove acquistare la gonna di Zara e come indossarla

La gonna è disponibile negli store Zara oppure online, al prezzo di 49.95 euro per il modello nero, 59,95 euro invece per il modello glitterato rilasciato in edizione limitata.

Trattandosi di un modello a vita alta, possiamo impreziosire la gonna anche con una cintura che metta in risalto i fianchi o scenda morbida semplicemente per decorare l’outfit. Possiamo abbinare top e magliette crop se desideriamo indossarla per un’occasione speciale, insieme ad un paio di tacchi.

Diversamente, se vogliamo rendere la gonna di Zara più easy, basterà abbinare una camicia, o una maglia basic ed un blazer. Stivaletti o stivali, completeranno il vostro look pronto ad affrontare la giungla cittadina.

