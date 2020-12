I pantaloni bianchi conquistano la scena anche in inverno: pensando alla neve e alla magia del Natale, Jennifer Lopez ci suggerisce anche come abbinarli.

Da sempre Jennifer Lopez è una delle star più seguite in tema outfit. Ci saranno anche le influencer ai tempi d’oggi, ma se è lei a postare su Instagram non c’è n’è per nessuna. Per questo quando ha indossato i suoi pantaloni bianchi, in un post Chistmas addicted, il modello ha subito attirato l’attenzione. Abiti e mini dress sono sempre tra i nostri outfit natalizi preferiti, ma se volessimo indossare qualcosa di comodo ma non banale, J. Lo ci ha offerto la soluzione su un piatto d’argento. Il perfetto mix di comodità, originalità e classe.

Pantaloni bianchi in inverno: il look di Jennifer Lopez

Il bianco è il colore principe di quest’inverno, e dubbi non ne abbiamo più: dopo il tailleur bianco proposto da Chiara Ferragni, anche Jennifer Lopez dice la sua proponendo un outfit natalizio. Sul profilo dedicato alla sua linea beauty la cantante ci ha mostrato la perfetta mise natalizia in totally white.

Un pantalone bianco flare, oversize ed elegantissimo, dal risvolto generoso per mettere in risalto i décolléte in vinile trasparente. Il taglio geometrico gli conferisce un taglio glamour molto raffinato. Meravigliosa anche la maglia morbida con fiori sullo scollo, che lascia anche scoperta la spalla per un tocco anche sexy. Un outfit decisamente da copiare e una glamour alternativa ai classici abiti natalizi.

Come abbinare i pantaloni flare in white

Se il pantalone sarà il vostro outfit di Natale, il décolléte è sicuramente una scarpa immancabile: bianca, rossa o beige, ci sembrano i colori più adatti a valorizzare un colore delicato ma nel caso del rosso, osare con nuance a tema.

Stessa linea che possiamo seguire nello scegliere la parte top del nostro outfit: se non volete che sia completamente bianco, come lo ha realizzato J.Lo, osate con il rosso di un top brillantinato, o di un maglione cut out. le più sofisticate possono puntare anche sull’argento o l’oro, da sempre colori icona delle feste.