Icona di eleganza, Letizia di Spagna ci mostra come indossare il cappotto in maniera glamour e raffinata: modelli avvitati e lunghi da portare sulle spalle come mantelle.

Da indossare tutti i giorni per andare al lavoro, per un look everyday raffinato e caldo o in occasioni formali, il cappotto nella sua versione lunga è un elegante biglietto da visita. Proprio per questo è il capo a cui le first lady e le royal lady non rinunciano mai. Letizia di Spagna, tra le donne più eleganti del panorama politico internazionale valorizza sempre in maniera particolare l’eleganza dei cappotti che indossa. Difficile vederla in inverno senza, o puntare su capi alternativi. Da lei quindi possiamo imparare come indossare in maniera originale e inaspettata i nostri cappotti.

Come indossare il cappotto lungo: sulle spalle, ispirate da Letizia Ortiz

Qualcuno potrebbe storcere il naso all’idea di portare il cappotto sulle spalle: molte di noi ricorderanno che lo facevano anche le nostre maestre ed insegnanti a scuola, per darsi un tono più formale. E in effetti, come ci mostra Letizia di Spagna è proprio questo l’effetto che dona alla mise, ma anche al nostro portamento.

Portato sulle spalle, un classico cappotto nero come quello di Letizia, abbinato ad un tubino bianco avvitato e con una sottile cintura in nero, diventa ancora più elegante, dandoci quasi l’effetto di una mantella, tornata in auge proprio in questa stagione invernale.

Indossarlo così, naturalmente aperto, ci permette anche di esaltare il nostro outfit senza nasconderlo. Perfetto quindi se abbiamo bisogno di tenere le spalle al caldo ma senza oscurare il nostro look, soprattutto in occasioni speciali e formali dove il dress code è fondamentale.

Quali cappotti indossare sulle spalle e come abbinarli?

Tendenzialmente potremmo portare tutti i cappotti sulle spalle, ma ci sono modelli che si prestano maggiormente: quelli lunghi in lana o cashmere, non troppo voluminosi ed oversize, sono perfetti per slanciare la figura.

Fondamentale è che siano anche cappotti dal peso consistente, altrimenti rischierebbero di sfuggirci diverse volte.

Un’idea, come ha fatto Letizia, è quello di scegliere cappotti che creino contrasti di colore, per valorizzare ancora di più l’abito o l’outfit che avremo scelto, oppure dello stesso colore come se si trattasse di una mise abbinata e dal colore unico.