I royal look sono una costante ispirazione: a volte ci fanno sognare, ma altre ancora invece possono diventare must have alla portata di tutte noi.

In tempo di pandemia il royal look cambia. Si rinnova in maniera più semplice e meno sofisticata, perdendo forse quel costante carattere ricercato che contribuisce a valorizzare i contorni della figura istituzionale di chi li indossa.

Così se Kate Middleton adatta il suo look alle videoconferenze prediligendo un tocco più casalingo, anche chi è impegnata in eventi esterni preferisce ugualmente scegliere qualcosa di pret a porter e pratico. Una scelta abbracciata anche da Letizia Ortiz di Spagna e da Charlene di Monaco.

Letizia Ortiz style: gli stivaletti stringati

Chic, elegante e sempre bellissima, Letizia di Spagna ha un’innata eleganza che dona ad ogni suo look. Anche a quello più casual e vagamente sportivo che ha indossato ultimamente, e decisamente da copiare.

Dimenticate quindi gonne midi, tacchi, décolléte o tailleur – almeno per il momento -, perché Letizia ha puntato su un look che è la sintesi perfetta dei must have di stagione: pantalone a quadri, cappotto lungo con bottoncini in stile chemisier e maglioncino nero basic.

A fare innamorare però sono stati i suoi stivaletti stringati neri: comodi e con il tacchetto giusto, sono il perfetto mix di comodo e chic. Perfetti da indossare anche con una gonna e un paio di calze basic o decorate.

Il blazer oversize al maschile di Charlene di Monaco

Charlene di Monaco invece, consorte del Principe Alberto, ci ricorda il trend dell’oversize che ha catturato la nostra attenzione già dall’estate. Data la circostanza delicata, Charlene ha scelto di puntare su un look scuro che mescola grigio e nero.

Alla commemorazione dei defunti dell’attacco alla basilica di Notre Dame, Charlene ha indossato un outfit non classico. Al posto di un prevedibile tailleur nero con gonna, ha scelto un look per lo più maschile: un completo gessato con blazer doppiopetto e pantalone flare, abbinati ad un lupetto nero. Semplicissime anche le scarpe, dei mocassini neri bassi.

Stili quindi più sobri quello delle due royal woman, adattati alle circostanze del caso, ma sicuramente meno ricercati e appariscenti del solito privilegiando nuance basic e scure.