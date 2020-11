Sarà un jeans fantasioso, patchwork, ancora tie-dye, colorato e decorato: così la fashion week 2020 ci ha presentato gli outfit in denim della primavera/estate 2021.

Quando pensiamo ad un capo versatile, evergreen e pronto ad adattarsi ad ogni stagione è impossibile non pensare al denim. Gli stilisti lo sanno bene, ed è per questo che anche le prossime collezioni primavera/estate 2021 presentate nelle fashion week 2020 questo tessuto è ancora una volta protagonista. Che si tratti di un urban look, del completo da indossare al mare, ma anche di un look chic da indossare alla sera o per un apertivo, l’outfit in jeans nelle sue numerose declinazioni saprà sempre accontentarci e – prestate bene attenzione – stupirci.

Fashion Week 2020: denim versatile e a fantasia

Sì, perché il denim delle fashion week 2020 ci hanno incantato ricordandoci che jeans non è solo il pantalone – salva look consolidato ora e per sempre – ma è anche l’abito, la camicia, il corpetto, il pantaloncino da mare, la giacca e chi più ne ha più ne metta.

Bianco, nel classico azzurro ma anche nero, il jeans si reinventa conservando la sua versatilità ma ama anche sperimentare nuove forme, divertirsi a cercare anche applicazioni, decorazioni e sfumature che lo rendono diverso ogni anno.

Pantaloni, giacche e shorts: la versatilità del jeans

Non abbiamo dubbi allora, seguendo questa filosofia della caccia al denim ma con originalità, che questa nuova generazione di jeans anticonvenzionali potrà diventare il must have della prossima stagione calda 2021.

Iniziamo da un jeans irriverente, super colorato e originale: il modello patchwork di Dolce e Gabbana, siamo certi abbia tutte le carte per diventare trend estivo.

Perfetto per un look casual di giorno con un paio di ballerine, ma con una camicetta e delle décolléte si presta anche alla sera. Un modello flare da fireworks.

– E se l’ondata tie-dye di quest’anno non vi è bastata, tranquille che questa tendenza sopravvive anche nell’estate 2021, cambiando completamente la classica giacca di jeans, che da azzurra può diventare anche gialla con sfumature verdi come ci mostra Alberta Ferretti.

– Gli shorts che senz’altro vi conquisterà sarà quello di Etro: finemente decorato, con un effetto tatuato di suggestioni floreali e linee orientali. Da avere nel guardaroba come must have d’eccezione, il compagno perfetto per vivere la spensieratezza delle serate estive.