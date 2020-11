Anche Chanel reinventa la sua sfilata e sperimenta: il fashion show sarà filmato senza pubblico, e successivamente trasmesso online sul sito e sui social.

Per i brand abituati a vivere le sfilate come un evento unico e irripetibile, e forse più legati alla tradizione che alla sperimentazione come Gucci, la sfilata senza pubblico è un duro colpo. Per Chanel è stato esattamente così. La maison francese quindi in rispetto delle norme sanitarie vigenti organizzerà la sfilata Métiers d’art, che sarà filmata senza pubblico in sala e solo in seguito sarà poi condivisa online.

Chanel: la sfilata senza pubblico a Castello di Chenonceau

Si tratta di una scelta sofferta per il brand, abituato a far viaggiare fisicamente il suo pubblico per il mondo. Ad Ottobre durante la Paris Fashion Week aveva ammaliato con la sua collezione estiva dedicata ad Hollywood, viaggiando tra la grandiosità e la bellezza del cinema in una sfilata ristretta a pochi ma pur sempre di grande impatto dal vivo.

Questa volta invece, data la necessità del caso, non sappiamo se ci sarà una scenografia che si presterà anche a chi sarà poi lo spettatore ultimo: un pubblico online tra cui ci saranno anche tanti che per la prima volta potranno vedere una sfilata Chanel filmata e online dopo pochissimo tempo.

La scelta di realizzare le riprese al Castello di Chenonceau, cornice prescelta per l’occasione, e di condividere online la sfilata successivamente ci lascia pensare che probabilmente assisteremo ad un montaggio e una lavorazione pensata ad hoc per i canali social.

Quando e dove poter vedere la sfilata Chanel

La sfilata verrà filmata il 1 Dicembre senza pubblico. Sarà presentata la nuova collezione realizzata da Virginie Viard, attuale direttrice creativa che ha raccolto l’eredità di Karl Lagerfeld dopo la sua scomparsa.

Solamente però il 3 Dicembre la sfilata sarà visibile a tutti gli utenti online, in primis attraverso i canali social e anche sulla piattaforma di Chanel, quindi sul sito della maison. Trattandosi di un nuovo rilascio della collezione c’è grande curiosità nello scoprire come la maison francese è pronta a reinventarsi e cambiare la sua comunicazione.