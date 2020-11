Rispolverare la blusa vintage della mamma, o lasciarsi conquistare dagli ultimi modelli dei brand: la camicia con colletto grande è il nuovo trend romantico.

Dando un occhio alle nuove collezioni autunno/inverno 2020-2021 avrete notato che la camicia con il colletto grande è il vero trend di questa stagione: modello vintage, romantica e così accattivante che dal desiderarla ad acquistarla subito è un attimo. Piace per il suo vintage style consolidato anche in quest’inverno, ma anche perché in un solo colpo riesce a farci sentire in pace con noi stesse: carine e pronte anche ad eventuali call e videochiamate. Insomma, non si corre il rischio di sfigurare senza doverci impegnare troppo a realizzare il look formale perfetto ma pratico.

La camicia con il colletto grande, romantica e irriverente

La verità è che questa blusa dall’animo vintage è anche molto instagrammabile: pop, femminile, romantica e con un pizzico di ironia, perché quel colletto così grande riesce a darci anche un po’ l’ aria d’altri tempi. Ecco perché anche alle influencer piace tanto.

Il trend della camicia con il colletto grande è esploso negli anni ’20 del novecento: si abbinava alle gonne per uno stile bon ton, ma generava un contrasto interessante di maschile e femminile con i pantaloni, dando al look un’allure ribelle ma non troppo, che sapeva di emancipazione.

Blusa vintage: i modelli 2021 e come indossarla

Da indossare da sola o abbinata a cardigan, maglioncini e giacche, i modelli dell’inverno 2021 cercano di giocare tra la tradizione e la novità. Colletti lunghi semplicemente, decorati e ricamati, in pizzo o lisci, anche da staccare e già pronti in merceria, da indossare e aggiungere al vostro look all’occorrenza.

– Il tutto sta nel capire che look desiderate realizzare. Se volete valorizzare e cogliere l’anima più antica della camicia con colletto grande, il look proposto da Luisa Spagnoli fa al caso vostro. Pantalone dritto a vita alta, maglioncino crop e cintura da stringere ai fianchi, un mix di passato e presente.

– E se la camicia non ci fosse per davvero? Il cardigan di Mango con colletto ampio annesso è il tocco irriverente di questo look casual da realizzare con un paio di jeans, pratico e chic. Anche a prova di smartwork.