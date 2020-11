Look rock e disimpegnato in perfetto urban style. Diane Kruger ci ha conquistato mostrando come valorizzare uno degli outfit must have autunnali, il cappotto a quadri.

Stampe check e quadretti hanno invaso il nostro guardaroba autunno/inverno 2020-2021, diventando un trend che dona il giusto bon ton da british style al nostro look. Il cappotto a quadri è uno degli outfit indiscussi decretati must-have, e ce lo conferma anche Diane Kruger. L’attrice tedesca, amata dai brand dell’alta moda, non solo spesso individua e include nei suoi look i must have di stagione, ma ci suggerisce anche dei mood look pratici, alla portata di tutte e soprattutto low cost.

Il cappotto a quadri lungo e rude boy, come lo indossa Diane Kruger

Nonostante un look disinvolto e pratico, Diane Kruger sa sempre come essere glamour, puntando sugli accessori che mostrano la sua minuziosa attenzione al dettaglio. Cappotto a quadri, leggings in ecopelle, e già così abbiamo la sintesi perfetta dei trend di stagione.

Occhio anche ai bijoux trendy, una collana a più catenine sottili e alla bag pratica e stilosa che dona al look un contrasto inaspettato e originale.

L’attrice ha poi scelto per dare al suo look un’aurea ancora più rock gli anfibi con platform chunky, insomma tutti must have, a cui aggiungiamo anche il lupetto basic nero, alla portata di tutte. Ma l’attenzione è caduta immediatamente sul cappotto a quadri, lungo, oversize e low cost.

Dove acquistare il cappotto di Diane Kruger

Il cappotto dell’attrice è firmato Mango, ed è disponibile sul sito al prezzo di 99.99 euro. Si tratta di un modello monopetto in lana con fodera interna, dal design unisex con colletto risvoltato e con spacco posteriore ed è uno dei pezzi must have della collezione comfy collection.

Un prezzo accessibile a tutte per un capo versatile da indossare in Autunno ma da poter scegliere anche in inverno: grazie alla sua morbida vestibilità possiamo indossarlo anche con maglioni e cardigan più doppi. Un investimento quindi a prova d’inverno!