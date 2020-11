Una linea esclusiva, comoda e pensata per la casa: arriva la Dior loungewear. Si chiama Chez Moi, un invito a vivere la casa con quel self care che fa bene ad ogni donna.

Il segreto per superare i tempi più difficile è trovare anche quella piccola cosa che ci faccia stare bene, e la moda sa quanto un outfit può farci sentire bene. E lo sa bene anche Dior, che in questo momento di lockdown ha pensato ad una linea esclusiva da indossare in casa: la Dior loungewear che prende il nome di Chez Moi.

La direttrice creativa Maria Grazia Chiuri si è lasciata ispirare da questo momento particolare, pensando a come Dior penserebbe ad una donna che per esigenza ha bisogno di vivere di più la casa, ma sempre avvolta dalla giostra dei suoi impegni lavorativi. Ed ecco una linea chic, dalle nuance candide e rilassanti del bianco e del blu.

Dior Chez Moi: la linea loungewear per vivere la casa

Capi comodi, avvolgenti, sappiamo quanto i look comfy ci abbiano conquistate nel primo lockdown di Marzo. Adesso però desideriamo continuare a prenderci cura di noi, essere resilienti con un tocco fashion Chez Moi: questo il filo che avvolge la nuova linea Dior pensata per la casa.

I pezzi realizzati dalla direttrice creativa Maria Grazia Chiuri sono pensati proprio immaginando una tipica giornata da lockdown: abbiamo bisogno di stare comode per lo smartwork e per fare la spesa, ma di essere anche preparate ad una call. Così nella linea non manca nulla: pigiami, vestaglie, pantofole, stivaletti e anche le sneakers.

Dove acquistare la linea Dior Chez Moi

La linea è disponibile online sull’e-commerce del sito della maison, dove troviamo la collezione completa: non mancano anche coperte, borse e giacche a vento, realizzate come sempre con una grande attenzione al design e alla qualità. A rendere le piéces ancora più belle le stampe: fauna, fiori e costellazioni.

Naturalmente la Dior loungewear arriverà anche negli store della maison. Non è da escludere infatti che nel tempo possano aggiungersi nuovi pezzi anche in base alla stagione.

Fonte foto di copertina:

https://www.dior.com/it_it/moda-donna/dior-chez-moi