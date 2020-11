Superare i confini della Sicilia e sviluppare un marchio che fosse in grado di dare visibilità. È su questi ideali che si basa il concept di Leonardo Carpinteri, fondatore di MODES.

Superare i confini della Sicilia e sviluppare un marchio che fosse in grado di dare visibilità ai giovani talenti, oltre che ai brand storici ed ormai consolidati. È su questi ideali che si basa il concept di Leonardo Carpinteri, fondatore di MODES. L’azienda, nata come Stefania Mode nel 1971, ha continuato a crescere negli ultimi anni fino a raggiungere quel successo che l’imprenditore da sempre sognava. Non è stato facile ed il processo di rinnovamento è stato lungo, dal rebranding del marchio alla sua espansione sul territorio con l’apertura di nuove boutique.

Quello che però ha segnato il punto di svolta per MODES è stata la sua entrata nel mondo del web. Con la nascita della nuova piattaforma, voluta da Leonardo Carpinteri proprio in nome di quella spinta innovativa che lo contraddistingue, l’azienda è diventata in poco tempo un punto di riferimento non solo in Italia ma anche all’estero.

Oggi Modes by Leonardo Carpinteri è un marchio leader nel settore dell’alta moda: una boutique di successo grazie all’attenta selezione dei capi che viene effettuata costantemente e a quel desiderio di non fermarsi mai, di cercare sempre il meglio per i propri clienti.

MODES: l’alta moda a portata di mano

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/appendiabiti-moda-vestiti-negozio-3792840/

Il concept ideato da Leonardo Carpinteri, fondatore di MODES, è semplicemente geniale. Nel web infatti i negozi di abbigliamento non mancano di certo, ma se andiamo a vedere quante sono le boutique che si sono aperte al mondo digitale ci rendiamo conto che non sono poi così numerose. MODES non si limita ad offrire ai clienti la possibilità di acquistare capi d’alta moda anche online, oltre che nei negozi fisici sul territorio. Fa molto di più, perché propone una selezione accuratissima, destinata a quella nicchia di persone che cerca l’eccellenza. Così, all’interno dell’ampio catalogo di MODES troviamo chicche che nel web sarebbe impossibile reperire: dalle ultime collezioni di Raf Simons alle straordinarie creazioni di Comme des Garçons.

MODES dunque offre la possibilità di acquistare capi d’alta moda anche online, in modo semplice e sicuro, potendo contare su un servizio clienti sicuramente all’altezza del brand.

Un concept innovativo, che lascia spazio ai giovani talenti

Il successo di MODES è dovuto anche al concept innovativo di Leonardo Carpinteri, che ha scelto di non focalizzarsi esclusivamente sui marchi di moda storicamente noti. Il fondatore dell’azienda ha voluto dare spazio anche a quei giovani talenti che spesso non trovano modo di farsi conoscere, di emergere nel panorama nazionale ed internazionale. Professionisti che rappresentano il futuro della moda e che spesso escono da quei canoni classici che caratterizzano, in parte, anche il nostro presente.

Il successo di MODES: molto più di una semplice boutique

MODES oggi è molto più di una semplice boutique: è un vero e proprio punto di riferimento per coloro che hanno un occhio attento alla moda e che vogliono tenersi sempre aggiornati circa le ultime novità del settore. Leonardo Carpinteri ha avuto una brillante intuizione ed è riuscito a portare la propria idea di business e di boutique anche in un mondo, quello del web, che oggi offre potenzialità straordinarie.