Una capsule collection invernale che omaggia uno stile minimal e rigoroso: si chiama +J, ed è la rinnovata collaborazione di Jil Sander x Uniqlo.

La moda continua a reinventarsi, sperimentare, nell’ottica più che mai di guardare alle esigenze quotidiane. C’è bisogno di capi di qualità, semplici, ma che allo stesso tempo raccontino del tempo e della personalità di chi li indossa.Un perfetto connubio tra minimal e ricercata couture che troviamo nella nuova capsule collection Jil Sander x Uniqlo. Un sodalizio che si riscopre e si rinnova in tempi di pandemia tra la designer tedesca e il marchio nipponico, in una collezione autunno/inverno 2020-2021 che prende il nome di +J.

Uniqlo x Jil Sander: nel 2020 il sodalizio si ritrova

“Ho definito la moderna uniforme globale con questo in mente: gli abiti dovrebbero essere duraturi e durevoli. Dovrebbero servire chi li indossa e fornire quell’energia e quell’autostima che sono così necessarie nella nostra realtà globale”, questo l’incipit da cui è partita Jil Sander per la creazione della sua capsule collection +J.

La designer ritrova così il motore primo che distinse la sua prima collezione per Uniqlo: creare capi di qualità ma pop, ad un prezzo low cost che li rendesse esclusivi ma accessibili a tutti. Una creativa che aveva già visto nel futuro, e oggi può rinnovare questo credo con il suo stile definito new normal.

Una collezione che paga il pegno di questi tempi di non poter vedere la luce delle vetrine di tutti gli store, e di dover spingere il suo lancio sopratutto online attraverso l’e-commerce del brand.

Dove acquistare la nuova capsule collection Uniqlo

La collezione ha già dei pezzi forti che hanno catturato l’attenzione: cominciare dal cappotto blu doppiopetto in lana con revers, lungo e leggermente oversize, ma anche dal piumino leggero e trapuntato super low cost a 79.99 euro.

Una collezione dalle linee nette e decise, composta di capi basic e must have che indosseremo oggi ma anche negli inverni di domani perché composta unicamente da pezzi evergreen.

La capsule +J è disponibile in tutti i suoi pezzi sul sito Uniqlo, e in vista del Black Friday potrebbe essere una buona occasione per acquistare più di un capo da custodire in armadio ora e per sempre.

Fonte foto di copertina: https://www.uniqlo.com/it/it/collaborazioni/donna/plusj