Vestibilità a prova di silhouette, tanti modelli versatili e ricercati, i leggings di Zara sono l’alternativa che attendevamo ai classici pantaloni.

Quando i leggings entrarono nei nostri guardaroba tante di noi non esultarono, forse per loro vestibilità troppo sottile che ricordava quasi una calzamaglia. Poi c’è stato il boom, da ieri ad oggi sono diventati degli impeccabili must-have, e la nuova collezione leggings di Zara non fa che confermare questa verità. Il leggings nella sua accezione più classica è andata ben oltre: sempre più ricercati, con decorazioni, stampe e texture, dai più slim e sottili a quelli più doppi, siamo di fronte a dei perfetti sostituti dei pantaloni.

Zara leggins: i modelli 2020 trendy

Per questo Zara ha pensato ad una collezione perfetta per ogni occasione: in città, a casa, per andare in palestra con un tocco glam, comodità e ricercatezza riescono ad incontrarsi in un mix sorprendente.

– Come? Cavalcando le stampe trend del momento ad esempio: un po’ scozzese style e un po’ a quadri, il leggings rosso di Zara ci piace senza ombra di dubbio. Pratici e composti per andare in ufficio, un po’ ci fanno respirare nuance che sanno anche un po’ di Natale alle porte.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/leggings-a-quadri-p03046259.html

– Pelle e similpelle, sovrani indiscussi di questa stagione, dominano anche la collezione di Zara e anche i leggings. Tra i modelli, a prezzi super economici, delizioso quello in vita asimmetrica con cerniere che fanno anche da spacco laterale interno.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/leggings-effetto-pelle-p09815255.html

Slim ma anche a camapana, i leggings di Zara riscrivono i loro connotati: perfetti per look casual ma anche più formali il modello ottoman, un basic flare elasticizzato, sfiorano invece anche un’eleganza da sera i bi-stretch a campana con ampi spacchi sul davanti.

Come abbinare i leggings: qualche look d’ispirazione

Non è solo perché sono comodi – ed è uno dei motivi che li rendono più pratici dei pantaloni – ma la nuova generazione di leggings ci piace perché possiamo indossarli quando e come vogliamo.

– Dall’occasione quotidiana come la spesa, per un work out a casa o in palestra, ma persino per un’occasione più speciale o per l’appuntamento di lavoro inaspettato. Ad esempio se vi aspetta un’intera giornata in ufficio con annessa riunione, i leggings effetto pelle si sposano benissimo con un blazer.

– E per valorizzare un look comodo e pratico, osate: felpe, cardigan sportivi, sono perfetti anche con i modelli con stampe a quadri, per non trascurare mai il dettaglio chic. Immancabili naturalmente gli anfibi o un paio di sneakers per essere ancora più comfy e volare da un impegno all’altro.

Fonte foto di copertina:

https://www.zara.com/it/it/leggings-a-campana-bi-stretch-p04432259.html