In The Crown 4, Lady D è il personaggio chiave della stagione, con i suoi splendidi look. La serie Netflix copia infatti dalla realtà alcuni dei suoi outfit iconici.

Dal 15 Novembre sugli schermi di Netflix è arrivata The Crown 4. La quarta stagione è quella dedicata anche a Lady Diana, interpretata da Emma Corrin, che oltre a cogliere le sfumature, la storia e le bellezze di una donna iconica, ha indossato anche i suoi look più belli. Ad occuparsi del fashion style della serie è stata la costumista Amy Roberts, che ha cercato – e ci è ben riuscita – di riproporre il fashion style degli anni ’80 ispirandosi ai capi chiave indossati da Lady Diana Spencer, che con i suoi look ha fatto storia. Una storia tale che alcuni look la Roberts ha deciso di copiarli proprio dalla realtà.

The Crown 4: Diana e il suo stile iconico

La capacità di Lady Diana è stata quella di puntare sempre su uno stile che le permettesse di valorizzare la sua immagine, non passare inosservata agli occhi della regina e piacere a Carlo, ma restando sempre se stessa.

Un mix difficile da ottenere, ma che non è stato impossibile perché a curare la sua immagine è stata Anna Harvey, stylist diventata poi vicedirettrice di Vogue UK. Lady Diana spaziava da look classici e semplici degli anni ’80 come jeans e cardigan, ad altri elegantissimi in occasioni di cerimonie ed eventi.

Tra gli abiti di The Crown, riprodotto fedelmente è stato l’abito bianco indossato in occasione del suo viaggio a New York. Un outifit delicato ed elegantissimo che slanciava ancora di più la sua figura.

Lady Diana in The Crown: c’è anche il revenge dress

La scelta dei look da riproporre naturalmente è stata ben ponderata: Lady D ha sfoggiato un guardaroba ricco e variegato, ma sono stati selezionati anche in base all’importanza che hanno assunto in un determinato momento della sua vita.

Su tutti il revenge dress, conosciuto come l’abito della vendetta indossato quando ormai la sua storia con Carlo giunse al capolinea. Ma non mancano anche completi in cardigan e camicia nella serie, scelti dalla principessa come look quotidiani e formali.

O ancora come dimenticare l’abitino bianco, stretto e avvitato dalla cintura, indossato davanti alla storica passeggiata all’Ayers Rock, anche quello tra i più belli riprodotti nella serie, insieme allo storico abito turchese del 1983 in occasione di un ballo in Australia, che ricorda uno dei momenti più felici di Carlo e Diana.