Vivace, allegro ma anche elegante: il cappotto rosso guadagna un posto speciale nel nostro armadio invernale.

Non sappiamo come sarà il Natale 2020, ma è certo che viverlo con lo spirito giusto può iniziare dalla scelta di un outfit allegro e a tema. I cappotti rossi quindi , conclamati già trend dell’inverno 2021, si confermano il perfetto must have del nostro guardaroba di quest’anno. Lo abbiamo già visto indossare in una versione doppiopetto alla duchessa Kate Middleton omaggiando uno storico look di Lady D, ma anche tra le collezioni dei brand questa nuance sembra fare faville.

Cappotto rosso per l’inverno 2021: eleganti, lunghi o corti in passerella

Le passerelle dell’autunno/inverno 2020-2021 non hanno nascosto che il cappotto di tendenza per eccellenza sarebbe stato quello rosso: amante di questa nuance da sempre, Valentino non poteva certo esimersi dal presentarlo come il re dei capispalla invernali.

– Oversize, proprio come quello di Valentino, ma anche corto e più avvitato, ognuna può scegliere il cappotto rosso che preferisce, persino a mò di vestaglia e trapuntato come quello firmato Philosophy. Un modello più hi-tech per chi vuole puntare su qualcosa di più originale.

Come abbinare un cappotto rosso: lo style delle influencer

Chiara Ferragni ha scelto un modello morbido, avvolgente, corto ed oversize: una versione scozzese che sa di Natale e atmosfera da montagna. Le possiamo copiare l’idea di abbinare il nostro modello, qualunque sia, con stivaletti comodi e morbidi in bordò e pantaloni neri, che con il rosso ci stanno sempre magnificamente.

– Spazio anche ad altri colori vivaci come il verde: t-shirt, cardigan e maglioni da abbinare ai nostri cappotti rossi. L’effetto natalizio è assicurato, come ci suggerisce nel suo abbinamento Pinko con il suo piumino rosso indiano style con le frange.

Approvatissimo naturalmente anche con i jeans, per un look easy e casual, per uno street style chic e ricercato con un paio di décolléte, più sportivo con dei combat boots.

