Sulla scia di altri brand, anche Dolce e Gabbana puntano sul digitale. Nasce così il DG Digital Show per vivere il meglio delle prossime collezioni dei due stilisti.

La moda continua a lanciare il messaggio che the show must go on, e anche Dolce e Gabbana accolgono l’appello inaugurando un format che andrà in scena digitalmente sui loro canali social e piattaforme web. Si chiama DG Digital Show e presenterà le prossime collezioni della maison. La prima sfilata dal nome Walking in the street è stata trasmessa sui social e sul web il 13 Novembre, ed è ha ufficialmente inaugurato un format che sarà un’integrazione anche quando le sfilate potranno tornare ad essere in presenza.

Dolce e Gabbana, la sfilata digitale: il perché della scelta

Oggi sarà l’unico modo per scoprire le nuove collezioni, ma domani potrebbe essere una comunicazione che svelerà assaggi e anteprime, ma in ogni caso la griffe come specifica in una nota crede fortemente nella globalità di questo progetto.

“Il progetto unisce l’unicità dell’esperienza fisica con le potenzialità del digitale, per una comunicazione globale e immediata“, così Dolce e Gabbana hanno sintetizzato in una nota il loro progetto, a cui la sfilata Walking in the street ha dato il via, collezione disponibile nei negozi e online.

Una scelta che rispetto ad altri brand che forse è arrivata con maggiore ritardo, essendo stati gli unici gli stilisti all’ultima fashion week milanese a sfilare in presenza, ma ugualmente sentita in questo delicato periodo. Il brand tuttavia predilige e ha sempre prediletto lo show dal vivo.

Walking in the street: una collezione metropolitana

Per dare la perfetta suggestione di questa collezione che celebra il look urban al femminile, Dolce e Gabbana hanno giocato creando una sorta di collage: musica, immagini cittadine e sfilata scorrono sullo schermo per parlarci di un look che racconta il mood della urban jungle.

Blazer sartoriali, denim, sneaker e borse versatili e pret a porter strizzano l’occhio agli anni ’90, suggerendo una collezione easy e disinvolta rispetto al tocco sofisticato da black and white prediletto da Dolce e Gabbana. I dettagli però in oro, elementi preziosi e texture floreali sono però ancora una volta il loro marchio distintivo e inconfondibile.