Per essere fashion e chic basta poco: anche un paio di orecchini di perle low cost, come quelli di Kate Middleton. Ancora una volta la duchessa ci regala la dritta giusta.

Il guardaroba di Kate Middleton, che la duchessa sfoggia in occasione di eventi, videoconferenze o scatti della Royal Family è una continua ispirazione. Uno dei motivi è sicuramente la versatilità di Kate nel saper scegliere anche outfit economici alla portata di tutte noi. Una scelta che abbiamo notato anche nei suoi bijoux: ad attirare l’attenzione ultimamente sono stati degli orecchini di perle, un modello molto carino ma anche economico.

Kate Middleton: gli orecchini di perle, “cheap and chic”

Ad una duchessa ben poco si accosterebbe l’aggettivo inglese cheap ovvero semplice, modesto, ma in realtà è una delle costanti dell’abbigliamento e dei bijoux di Kate che possiamo trovare tranquillamente online. E che per la gioia dei marchi interessati fanno registrare immediati sold out.

Ultimi protagonisti sono stati i suoi orecchini di perle di Accessorize, marchio di bijoux e accessori caro alla duchessa e sfoggiato anche quest’estate, che erano sul sito del brand. Un modello semplice, con cerchietto in color oro e la perla finta come ciondolo.

Questo modello dal nome Pearl Rope Drop Earrings, che costa 20 euro , è andato immediatamente sold out ma risulta nuovamente disponibile da qualche giorno ad un prezzo speciale.

Orecchini di perle pendenti come Kate: dove acquistarli

La duchessa ci ha senz’altro suggerito un’ispirazione bijoux molto chic da abbinare a diversi look, mostrandoci come un orecchino così classico possa essere versatile. Gli orecchini sono acquistabili sul sito Accessorize.it al prezzo speciale di 13.93 euro.

Fonte foto: https://www.accessorize.it/accessori-moda/pearly-drop-huggie-hoop-earrings-0010352.html

Kate infatti li ha abbinati su look eleganti e in occasioni formali come una camicetta di seta e persino su un completo nero in tailleur. Ma sono perfetti anche su look più casual, creando un contrasto sporty chic.

Sempre sul sito di Accessorize sono disponibili diversi bijoux e accessori con le perle per capelli, che possiamo aggiungere per valorizzare ancora di più il nostro pearl look.