Tra le attrici che dettano tendenza, Katie Holmes ha indossato il trench must have perfetto per l’autunno 2020: un modello bordeaux e in pelle, glamour e versatile.

Tra i capispalla autunnali il trench resta un evergreen incontrastato: varianti e modelli dai più classici a quelli hi-tech sono i compagni perfetti della giungla cittadina. E lo sa anche l’attrice Katie Holmes, che in fatto di look riesce sempre a trovare il capo ad hoc che diventa subito must-have. Per le strade di New York la vecchia Joy di Dawson’s Creek ha sfoggiato un modello perfetto da indossare in questa fase della stagione autunnale, che ci permette di puntare ancora su outfit leggeri ma a prova di freddo e vento.

Il look 2020 di Katie Holmes: in autunno sceglie il trench ecopelle

In giro per Soho e Little Italy, Katie ha scelto un look comodo senza rinunciare però a quel tocco di classe che la distingue. E in più, come spesso ha mostrato, sempre attenta a scegliere outfit di manifattura artigianale, originali e di qualità.

Il trench bordeaux scuro in ecopelle non è passato inosservato infatti: la Holmes lo ha indossato diverse volte, abbinandolo sempre in maniera differente. Look casual con un pantalone nero in cotone dal taglio dritto, con un dolcevita nero e un paio di sneakers bianche. Look elegante invece con un comodo pantalone nero flare, stivali neri e una camicia bianca con una vistosa rouches sul davanti.

Dove acquistare il trench in ecopelle bordeaux di Katie Holmes

Il trench bordeaux in ecopelle indossato da Katie Holmes è della designer polacca Magda Butrym, ha un costo di 3295 euro ed è disponibile sul sito anche in nero. Trattandosi di un capospalla da indossare e sfoggiare diverse volte, l’attrice che spesso ama indossare anche capi low cost, ha preferito un prodotto particolare e di lusso.

La pelle d’altronde è tra i trend consacrati dell’autunno 2020 e Katie ha seguito perfettamente la tendenza, che ne mostra anche la sua versatilità e il tocco glamour che dona a qualsiasi look. Vale la pena quindi averne almeno uno nel guardaroba e mixarlo con i nostri outfit autunnali.