Anche nell’autunno 2020 il trench resta il capospalla senza rivali: ci fa sentire un po’ donne in carriera e un po’ cittadine del mondo.

Difficile resistere al suo fascino, facile quindi acquistarlo e ritrovarsene nell’armadio anche più di uno: parliamo del trench, capospalla senza tempo che scatena in noi tante emozioni. Un po’ romantico per sentirci delle novelle Audrey Hepburn in colazione da Tiffany, donne in carriera come Carrie o Ally McBeal.

Trench coat Burberry, il primo a diventare icona

Il trench coat caratterizza le sfilate di qualsiasi stagione, confermandosi come il capospalla perfetto da città e che non conosce orari: si adatta perfettamente ad un look da giorno quanto ad un look da sera.

Nato come indumento militare, Burberry ne ha riconosciuto alle porte del 1900 il potenziale che ne ha fatto un capo trendy e must have. Ancora oggi infatti un trench Burberry con la caratteristica fodera scozzese resta il sogno di tutte noi, un investimento che prima o poi per la sua versatilità e charme vale la pena permettersi.

I modelli autunnali più trendy

I colori preferiti quest’anno sono per lo più quelli neutro come beige, grigio, marrone, senza dimenticare i basic chic d’eccellenza come il bianco e il nero. Il taglio sta a voi: se amate larga vestibilità spazio all’oversize, ma se amate valorizzare la vostra silhouette sarà perfetto quello con la cintura.

– Dell’Autunno amiamo i colori caldi, intensi, che si mescolano con quelli basic, e il modello marrone di Ovs si presenta come la scelta perfetta, con il suo modello sostenibile in eco-suede e reverse.

– Quadri, righe, tornano in auge quest’anno, anche sul trench che fa tanto british style. Un colore versatile come beige o grigio, è perfetto per avere un capospalla che si abbina facilmente su look sportivi ed eleganti come quello Stradivarius.

– Zara il trench lo immagina più elegante, dall’allure seduttiva in ecopelle: un modello speciale in color caramello che non vi farà passare inosservate, perfetto sui jeans ma anche come soprabito a fine serata. Perfetto per chi vuole scegliere un classico dallo sguardo contemporaneo.

