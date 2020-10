Anche l’inverno vuole la sua borsa: morbida, calda, da portare come un pupazzetto o una coperta da stringere: sono le borse di peluche, il trend più originale dell’anno.

Per quanto la moda a strati può venirci in aiuto e rimandare il momento del cambio di stagione, alle porte del mese di Novembre ci tocca accogliere le temperature più basse e terminare il nostro cambio di stagione. E lo stesso potremmo fare con le borse, acquistando e sfoggiando le borse di peluche. Dettaglio trendy sicuramente, ma anche in piena linea con gli outfit comfy, sono le borse che desidereremo di più quest’inverno, soprattutto se vogliamo puntare su un un look che non passi inosservato.

Borse di peluche a tracolla o da portare a mano

Quest’inverno 2021 quindi piuttosto che puntare su qualcosa di evergreen come le borse nere e marrone in pelle, perché non puntare su qualcosa di nuovo?

Morbide, da abbracciare come se fossero dei peluche, ecco perché prendono il nome di teddy bear bag, le borse che hanno conquistato l’attenzione delle passerelle e poi dei brand.

Chi ha visto la serie Netflix Emily in Paris avrà notato che la stessa protagonista, che ci propone look da copiare assolutamente, ne ha scelto un modello a forma di bauletto per avventurarsi tra svago e lavoro nella bella Parigi, quindi un motivo in più per non farsela sfuggire.

Teddy bear bag: colorate e calde, quali scegliere

Le borse in peluche possiamo abbinarle davvero su tutto: outfit eleganti, sportivi, chic o casual. Possiamo quindi sceglierne una in base al nostro gusto e alla nostra personalità, oltre che naturalmente secondo i colori che rispecchiano il nostro armadio.

– Per chi vuole seguire il trend delle righe e immagina un inverno avventuroso, tra lavoro, shopping e magari nel weekend una gita inaspettata, meglio scegliere un modello capiente e affidabile, come quello Max Mara.

– Se cerchi una borsetta da sera ma da poter indossare anche per una breve passeggiata, la pochette è la soluzione migliore da portare a tracolla o a mano: effetto morbidezza e sofficità assicurato, una comoda praticità prêt-à-porter che non ci dispiace!

– Ma se volete davvero un cute look da sfoggiare in compagnia delle vostre amiche per una passeggiata o una giornata di shopping, perché resistere a quella proprio a forma di teddy bear? Oltre alla comodità, un tocco di tenerezza allo stato puro non guasta mai.