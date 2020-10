Non è passata inosservata la nuova serie Netflix “Emily in Paris” con Lily Collins. E ci ricorda tanto Sex and the City, a cominciare dai fashion look a cui ispirarsi.

Un po’ Carrie Brandshaw in versione lost in Paris, Lily Collins e la sua Emily sembrano destinate e a diventare le nuove icone delle fashion addicted per i prossimi anni. Perché se la nuova serie tv Netflix Emily in Paris non ha del tutto convinto i francesi per il freddo ritratto che ne regala, i suoi look non sono assolutamente passati inosservati. Certo, come per Carrie parliamo di capi di alta moda e quindi che richiedono un bel po’ di risparmi per poterli acquistare: il cappottino verde di Chanel, l’abito midi firmato di Christian Siriano, non sono alla portata di tutti. Ma possiamo rubare l’idea e il tipo di outfit per creare look trendy e colorati.

Emily in Paris, una serie fashion come Sex and the City

Prima ancora della sua uscita, l’attesa della serie già era legata ad una curiosità strettamente fashion: dietro Emily in Paris infatti c’è lo zampino Darren Star che già diede il suo contributo proprio in Sex and the City, co-creando il personaggi di Carrie con la costumista Patricia Fields. E la storia così si è ripetuta, vedendo il duo mettere lo zampino anche sulla serie Netflix.

Lo stile che troviamo nella nuova serie Netflix è uno stile tendenzialmente pop: la storia infatti è quella di una giovane millenial che sbarca a Parigi per lavorare in un’agenzia di marketing. Una vocazione che naturalmente si esprime anche nella scelta di look acutamente selezionati dalla protagonista interpretata da Lily Collins.

Emily in Paris, i look da copiare

Quello che colpisce particolarmente è come la serie riesca sapientemente nei costumi a mixare lo stile eccentrico americano, con dettagli fashion che richiamano lo street style parigino.

–Baschi e giacche si può dire che siano i primi must-have da avere per ispirarsi al look di Emily, come anche la presenza delle nuance rosse e blu a contrasto.

– Altro outfit che in Autunno si rivela indispensabile è la giacca di pelle, ma se vogliamo essere fashion alla Emily, optiamo per un colore meno basic o quanto meno se ne scegliamo uno nero che abbia qualche particolarità: glitterato, effetto consumato.

E da non dimenticare come accessorio il foularino, che oltre ad essere fashion ci difende anche dai colpi di freddo.

– Le camicie sono una grande passione di Emily: ne indossa di tutti i tipi, da quelle più particolari e ricercate a quelle oversize a righe. Un’idea è quella di valorizzarle sempre con un top sotto, così da poterle portare sbottonate. In particolare con quelle oversize possiamo anche permetterci di scoprire l’ombelico.

– Altro must have delizioso è l’abitino con le maniche a palloncino, da indossare con un tacco generoso oppure un tacchetto pronunciato. Un buon guardaroba autunnale ne prevede sempre più di uno: midi, mini o long, per ogni occasione. Borsetta compresa, Emily ama le mini!

– Tweed, scozzese, stampe a righe, avrete intuito che le fantasie sono un altri dettaglio da non sottovalutare nel nostro look autunnale. Ispirandoci a Emily, potremmo andare a caccia di accessori e outfit a tema o che ne richiamino qualche dettaglio.

Fonte foto di copertina: https://www.facebook.com/Emilyinparistv/