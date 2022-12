Il Capodanno fashion di quest’anno? Scintillante e luminoso, sono le parole d’ordine. Che si tratti di un party, di una cena al ristorante o di una serata spensierata tra amici, ciò che conta è un look a tema in sintonia con il nostro gusto e la voglia di festeggiare.

Tra chi lo ama e chi lo odia, c’è però una verità che unisce questi due sentimenti contrastanti: il Capodanno è un momento che emoziona un po’ tutti, già solo per la gioia di vivere l’attesa della mezzanotte in compagnia delle persone a noi care. Ed un momento così merita un outfit che sigilli ed esprima questa nostra gioia: la lezione della moda d’altronde quest’anno è stata proprio questa, indossare qualcosa che ci faccia stare bene, personalizzata e cucita sulla nostra personalità. Che tu stia pensando di puntare su un evergreen come il little black dress ricoperto di paillettes o di osare, l’importante è che parli di te!