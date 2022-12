Come vestirsi a Capodanno? Tanti consigli per scoprire i vestiti più belli e gli accessori più glam per outfit ricercati da sfoggiare l’ultima notte dell’anno.

Non sempre si hanno le idee chiare sul proprio look e chiedere a se stesse come vestirsi a Capodanno rientra nella top ten delle domande, che una donna si pone ogni anno. Ogni anno è la stessa storia, non si sa mai cosa indossare il 31 dicembre. Prima di capire che abito e accessori indossare, bisogna capire quali sono le necessità legate a questo evento. Di solito il problema sorge quando si prende parte a un party night esclusivo in una location ricercata. È proprio in queste occasioni che bisogna avere un look di Capodanno impeccabile. Ma come? È semplice, basta scegliere il vestito e gli accessori giusti, per salutare con stile l’arrivo del nuovo anno.

Vestiti per Capodanno: i più glam

Cosa mettere a Capodanno: la domanda può e deve avere una risposta chiara. Niente paura, con l’abito giusto sarai perfetta! In questo caso devi tener conto di alcuni elementi, che possano mettere in risalto la tua silhouette. Di solito i vestiti corti sono quelli che vanno per la maggiore, ma se parteciperete a una festa, che richiede un dress code sofisticato, di sicuro dovete puntare sull’abito lungo.

In questo caso sono i piccoli dettagli a fare la differenza. Ad ogni modo, puoi optare per un minidress di pelle o uno corto con paillettes.

Puoi selezionare un raffinato lingerie dress, ovvero un abito a sottoveste, oppure un vestito in velluto a portafoglio o con scollo all’americana e schiena scoperta. Insomma, qualcosa di femminile e non troppo formale.

Ma attenzione a non commettere uno degli errori di Capodanno più comuni: evitate gli abiti troppo eccessivi e volgari! Infine, ricorda che non c’è limite ai colori! Quelli che vanno per la maggiore sono nero, oro, argento, rosso e bordeaux, verde muschio e blu.

Il tocco finale? L’acconciatura: classica, moderna e pure retrò…

Accessori per Capodanno: gli irrinunciabili

E ora veniamo agli accessori fondamentali per capire come vestirsi a Capodanno in modo unico. Quali sono quelli giusti? Iniziamo dalle scarpe, che di norma devono avere il tacco. Le décolleté sono quelle che puoi abbinare a qualsiasi vestito, ma se sei una vera temeraria, osa con dei sandali nude look.

La borsa migliore è quella piccola, che potrà essere a tracolla, così da indossarla senza avere impedimenti, o a mano, quindi una clutch, se preferisci uno stile da diva.

I bijoux hanno un ruolo importantissimo, perché ti permetteranno di brillare nella notte di Capodanno. Anche in questo caso è buona norma non eccedere, quindi scegli uno o due gioielli per dare più luce al tuo abito. Se non vuoi sbagliare puoi optare per le perle.

Potrai rendere più bella la tua acconciatura di Capodanno con un cerchietto in metallo con strass oppure con una fascia, caratterizzata da una broche di paillettes.

Non dimenticare le calze, che potranno essere delle autoreggenti con balza in pizzo oppure dei più pratici collant, magari impreziositi da brillantini o fili di lurex.

