Oversize o leggermente avvitata, la shacket è il must have di cui abbiamo bisogno in questo periodo: una camicia calda, a righe, da poter mettere davvero su tutto.

Può una camicia diventare anche un giacca? Assolutamente sì! Si chiama shacket ed è uno dei must-have più amati dell’Autunno 2020 per la sua praticità e per il suo taglio oversize che permette di indossarla e abbinarla con facilità. Un po’ vintage, un po’ campagnola per le sue righe sottili, più sofisticata invece a quadretti, possiamo trovarla in diversi colori e fantasie, ma anche in tessuti, dalla lana all’ecopelle. Ciò che la rende adorabile è sicuramente la sua natura comfy, che permette di muoversi in libertà rispetto ad una comune giacca o cardigan.

Shacket Jacket: i modelli di Zara, Bershka, Stradivarius, H&M

La shacket quindi è una camicia che si trasforma in un capospalla: essendo generalmente in lana o in ecopelle è particolarmente doppia ed è perfetta per la stagione Autunnale che ci permette di scegliere e abbinare diversi tessuti.

– Stradivarius ne ha fatto uno dei must have della sua collezione, puntando su un modello classico che si ispira al suo corrispettivo maschile che generalmente preferisce le righe.

– H&M la propone lunga come un trench a righe, dall’effetto particolarmente comfy da farci sognare già le piacevoli serate da trascorrere in una baita montana davanti ad un camino ed una cioccolata calda. Indossarla è un po’ prepararsi all’inverno con i migliori propositi.

– Più doppia di una camicia, ma più sottile di una classica shacket: Zara trasforma il suo modello in una versione crop che conquisterà le più fashion, a caccia del capo più raro.

Come abbinare la camicia che diventa una giacca

L’ideale è pensare alla shacket proprio come un capo che si può sostituire ad un qualsiasi capospalla. In Autunno infatti le temperature non particolarmente rigide ci permettono di indossare ancora qualcosa di leggero per uscire, ma dal tessuto caldo.

– Grazie alla sua vestibilità larga possiamo abbinarla con una felpa, puntando su un look comodo e sportivo in sneakers e leggings. Un’opzione perfetta se ci aspetta una giornata piena di impegni fuori casa: con la shacket saremo al caldo per tutto il giorno resistendo ad eventuali escursioni termiche.

– Look casual per eccellenza è quello che la abbina con il denim, un’accoppiata vincente che fa molto american style. Per un’allure più chic l’ideale è abbinare un paio di décolléte oppure gli ultimi modelli cool di stivali in stile seventy.

– Spazio all’originalità e alla creatività: la camicia giacca sta benissimo anche con un dress, quindi non relegatela ai soli pantaloni. Basteranno un paio di stivali alti, avrete un look decisamente rock, soprattutto se punterete sui modelli dress felpati in gran voga quest’Autunno.

