Era il giugno del 1994 quando Lady Diana decise di indossare un abito nero con la scollatura a barca. Sapete il motivo per cui ha infranto il protocollo indossando questo vestito? Non ci crederete…

Lady Diana, la bellissima donna conosciuta per essere stata la prima moglie del Principe Carlo, in passato ha infranto (anche lei) il protocollo. Grazie a Meghan Markle e Kate Middleton abbiamo scoperto quanto sia rigido il protocollo che ogni componente della Famiglia Reale deve rispettare in base alle situazioni. Nonostante ciò le due giovani donne lo hanno infranto molte volte, specialmente l’ultima arrivata in famiglia, ovvero l’ex attrice americana.

Un episodio in particolare, però, nasconde dietro una storia alquanto sorprendente: Lady Diana ha indossato un abito nero con lo scollo a barca per un motivo ben preciso. Scopriamo quale!

Perché Lady Diana ha infranto il protocollo

È il giugno del 1994 quando alla Serpentine Gallery Lady Diana si presenta da sola: non è questo il motivo per cui Lady D non passa inosservata, ma è il suo abito a suscitare scalpore. La giovane Spencer indossa un mini dress completamente nero con una scollatura teoricamente vietata.

Ma cosa si nasconde dietro al suo outfit? La verità è che Lady Diana scelse un vestito per…vendetta: mentre Lady D è all’evento, infatti, suo marito Carlo sta confessando al mondo intero il tradimento nei suoi confronti e dell’amore che prova per Camilla Parker-Bowls. Spencer è a conoscenza di tutto ciò, per questo decide di vendicarsi e indossare un abito fuori dagli schemi.

Tra i piani rientrava un abito Valentino che lei rifiutò di indossare per il semplice motivo di voler mettere in risalto la sua bellezza esteriore e, soprattutto, interiore. Andando contro le regole, Lady D comunicò al mondo intero quanto lei potesse essere superiore e forte nonostante le circostanze.

La fine del suo matrimonio non le ha dunque impedito di essere elegante, bella, forte e determinata.