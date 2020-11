Il tocco comfy e originale invade anche i look più glamour: ecco perché ci siamo innamorate del tailleur bianco di Chiara Ferragni, nuovo must have di stagione.

Quante volte abbiamo desiderato svecchiare o quanto meno rendere originale un look elegante classico? Il tailleur bianco è la sintesi perfetta di questa ricerca, che ci permetterà di mettere da parte il nero e indossare un completo dalla nuance chiara che è già must have di quest’ autunno/inverno 2020-2021. Piace ai brand, ma anche alle donne sotto i riflettori. A sfoggiarlo è stata Kamala Harris in versione suffraggette, a confermarne la tendenza e ad approvarlo definitivamente Chiara Ferragni.

Il tailleur bianco: elegante, ma anche comodo e flare

La particolarità del tailleur indossato da Chiara Ferragni non è solo nella nuance candida e affascinante, un bianco che si avvicina delicatamente al panna, ma anche nella sua silhouette.

Conservando la vestibilità dritta ed elegante di un modello classico, è caratterizzato da un blazer large dalle spalle morbide e da un pantalone flare ampio. Con un paio di décolléte nere, l’influencer ci suggerisce un look elegante e chic da replicare.

Il tailleur dell’autunno/inverno di quest’anno quindi predilige l’oversize e si rinnova, mettendo da parte modelli avvitati e stretti. Si lascia modellare sul corpo, assicurando così anche una maggiore dinamicità ai tessuti, nonché di movimento a chi lo indossa.

Dalla laurea allo smartwork: ecco quando indossarlo

Il tailleur bianco però non ha conquistato solo la Ferragni. Diversi sono i brand che hanno incluso il modello nelle loro collezioni, come quella di Elisabetta Franchi che da sempre punta su colori tenui per i look chic ed eleganti.

Lo approviamo quindi anche come perfetto sostituto di abiti e outfit da riservare ad occasioni speciali come la laurea, e perché no anche il giorno delle nozze al posto dell’abito da sposa. Su Instagram infatti lo troviamo anche come proposta di wedding look.

E in ultimo con i tempi che corrono, c’è un motivo in più per acquistarlo: il suo colore neutro e sofisticato vi renderà perfette e pronte per una qualsiasi call da smartwork. Perché anche se in casa preferiamo il comfy, nei momenti importanti come riunioni e colloqui di lavoro meglio essere sempre belle e professionali.