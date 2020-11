Colorato o basic, soffice, all’occorrenza elegante o casual, il cappotto a quadri si prepara ad essere il must have definitivo dell’inverno 2021.

Che sia a quadri grandi o piccoli, il cappotto a quadri è quel capospalla in lana che in vista dell’inverno 2021 ti aspetti di trovare nell’armadio, e che se manca non desidererai altro che averlo. Piace alle attrici, non ultima Diane Kruger che ha scelto un modello oversize per un look rock casual, ed approvato anche dalle influencer su Instagram. Ecco perché anche le più scettiche, si lasceranno conquistare dai modelli e dagli accattivanti colori di quest’anno.

Cappotti a quadri 2021: Zara, Mango, Zalando, i modelli

Corto o lungo? Colori basic o originali? I brand ci accontentano, ma non senza l’imbarazzo della scelta, correndo il rischio di volere anche più di un cappotto a quadri nel nostro guardaroba.

– Partiamo dalla provocazione irriverente di Zara. Ricordate la shacket, la camicia che diventa una giacca? Bene, eccola in versione long trasformarsi in un cappotto a quadri bianco e verde. Un modello decisamente glam rock, smart e cheap anche nel prezzo.

– Mango pensa ad una versione corta, pratica, in stile blazer: un pret a porter casual ma pronto anche a farsi elegante se indossato con una camicia e grazie ad un texture classica in marrone o grigio.

Su Zalando le possibilità di scegliere il nostro modello che potrebbe diventare l’anima gemella del nostro look sono molteplici, a cominciare dal modello sartoriale e originale di Tom Tailor, con colletto alto.

L’outfit in lana dall’allure elegante, re delle stampe check

Dalle camicie agli abiti, a cui possiamo aggiungere anche accessori come calze e calzini, le stampe check sono trend amatissimo di stagione. E il cappotto in lana a quadri è l’outfit che ha un’allure speciale: se la camicia ci fa sentire grunge, il cappotto a quadri sa di eleganza newyorkese.

Pensiamo al più classico bianco e nero stile Chanel, ma anche ai capotti neri e rossi, decisamente più british, oppure ai colori più tenui come il beige e il rosa che si incontrano con il nero. Possiamo scegliere così in base alle nostre esigenze di look quale texture e quale colore si adatta di più dando sempre un tocco raffinato alla nostra mise.

