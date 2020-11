Anche i pantaloni a quadretti rispondono all’appello dei must have invernali, per un look raffinato, sofisticato e un po’ british style.

Avete presente quei pantaloni classici, dal giusto appeal sofisticato che vi salvano ogni volta che si presenta un incontro o un appuntamento formale alle porte? Sono i pantaloni a quadretti, anche quest’anno must-have dell’inverno 2021. Dai quelli dai colori basic e neutri a quelli dai colori più originali ma sempre dalle nuance sobrie, potete sceglierne anche più di uno da includere nel vostro guardaroba invernale. Scoprirete anche che abbinarli non è poi così difficile.

Pantaloni a quadretti: Zara, Benetton, Stradivarius, Pull and Bear

Le stampe check che possiamo trovare fra le collezioni sono differenti: quadretti stretti e piccoli, quadri grandi, motivi scozzesi, c’è davvero l’imbarazzo della scelta e la possibilità di vedere accontentati i gusti di tutte.

– E se il pantalone a quadro diventasse sofisticato, ma sportivamente? Per Zara niente è impossibile, perché ecco in una versione un po’ anni ’70 nel taglio lungo. Il modello baggy è perfetto da indossare con stivali o sneakers con platfom, per essere formali ma con riserva.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/pantaloni-baggy-a-quadri-p04661263.html

– Da sempre Benetton ama quadri e quadretti, e ne ha fatto un marchio di fabbrica. Impossibile non permettersi quelli colorati, sgargianti, da indossare con vivacità e allegria in giornate easy e relax.

– Modello più avvitato in dress code black and white, il modello di Stradivarius è il perfetto pantalone a quadri che unisce la praticità del denim e l’eleganza della stamoa check.

Fonte foto: https://www.stradivarius.com/it/pantaloni-a-super-vita-alta-con-stampa-c0p301766566.html

– Inoltre abbiamo una felice verità sulle stampe check. Non pensate al pantalone a quadri come qualcosa di troppo classico o datato, ma Pull and Bear ci mostra il contrario, reinterpretandolo in una maniera più fresca, con risvolti finali, a vita alta e quadretti azzurri, beige e marroni.

Fonte foto: https://www.pullandbear.com/it/donna/abbigliamento/pantaloni-a-quadri-c1030037018p502202346.html

Pantaloni stampa check, come abbinarli

Come possiamo abbinare le stampe check? Il segreto è decidere di valorizzare uno dei colori dei nostri quadretti, oppure possiamo darci un taglio netto scegliendo un colore come il nero o il bianco che stanno bene su tutto, creando un contrasto elegante.

Le scarpe poi sono un elemento fondamentale per decidere quale tono desiderate dare al vostro look: eleganti e chic con un décolléte o con delle ballerine, sportive con una sneakers, casual con dei comodi boots, vintage con uno stivaletto in plateu in stile anni ’70.