Con un bijoux la renderai sempre felice: mamme, nonne e amiche, ecco i gioielli del Natale 2020 da regalare, ma anche da acquistare e indossare.

Tra i regali che amiamo di più noi donne ci sono senz’altro i bijoux: i più preziosi, luminosi, sono poi quelli che se ricevuti a Natale, rendono i nostri look ancora più belli. I gioielli del Natale 2020 si distinguono per forme minimal, puntando su tocchi trendy e personalizzati. Quelli luccicanti dominano da sempre la scena e sono più addicted al Natale, ma possiamo osare anche con qualcosa di diverso e inaspettato purché sia originale.

Gioielli Pandora, MAM, Comete: collane, anelli, orecchini

Che si tratti di orecchini, bracciali, collane o anelli, o magari di veri e propri set, i bijoux da regalare a Natale spesso possono essere a tema, da indossare anche in inverno generalmente, meglio ancora se nel periodo delle feste. La tendenza di quest’anno va verso collezioni particolari nei soggetti, spesso dedicate a film e serie tv, ma anche ricercati nella forma e nelle decorazioni.

– Pandora è sicuramente uno dei brand a cui ci si affida di più, sia perché ci permette di personalizzare i bijoux, si pensi ai bracciali con i charms, ma anche perché ogni anno la collezione si arricchisce di proposte preziose.

– Per l’amica che veste un po’ rude boy e ama gioielli dalle forme un po’ tribali ma dal tocco chic, la linea perfetta è quella MAM: una collezione di gioielli etica attenta al dettaglio, che gioca tra minimal e appariscente. Originali gli ear cuff per sorprendere con un bijoux alla moda e diverso al solito.

– Sai quell’amica sempre attenta al dettaglio, che abbina perfettamente gli outfit e sembra sempre in passerella? Per valorizzare il suo look ricercato, un gioiello Comete sarà il suo regalo perfetto: una linea chic, con piccoli dettagli luccicanti ed elementi preziosi. Bijoux ad impatto stellare!

Come scegliere i gioielli da regalare a Natale

Come per i profumi, anche i gioielli vanno regalati con parsimonia, attenendosi ad una specie di vademecum. Per capire quale può essere il gioiello adatto ad un’amica, fondamentale è cogliere il suo bijoux style. Se generalmente indossa gioielli minimal, meglio puntare su qualcosa di semplice e senza fronzoli.

Solo nel caso si tratti di una persona che conoscete davvero bene, come la mamma, la nonna, la zia o la vostra migliore amica, allora potete provare a regalarle qualcosa di nuovo per rinnovare il suo look e sorprenderla. Occhio però a scegliere sempre qualcosa che sia in linea o richiami un dettaglio del suo stile.