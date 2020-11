Wonder Woman, Harry Potter, Star Wars: le appassionate di cinema e del mondo dell’intrattenimento si innamoreranno dei nuovi gioielli nerd, anche come idea regalo.

Poter indossare un ciondolo che richiami il nostro il film preferito o i nostri beniamini dell’animazione e serie tv, è un modo per personalizzare ancora di più il nostro look. E in un certo senso renderci riconoscibili tra appassionati: ecco perché alla tentazione dei gioielli nerd hanno ceduto anche i noti marchi della gioielleria. Qualche anno fa iniziò Swarovski con una linea di accessori da esposizione dedicata a Frozen e ancor prima a Star Wars, quest’anno oltre al già citato brand si unisce anche Pandora, che omaggia la saga di Harry Potter e Star Wars.

Gioielli per nerd: Star Wars, Harry Potter x Pandora

Pandora quest’anno è attentissima alle tendenze del mondo dell’entertainment, tanto che le collezioni nerd realizzate sono state ben due. Lo stile naturalmente è quello delicato e inconfondibile del marchio che incontra personaggi, oggetti simbolici e qualsiasi elemento che richiami il mondo di Star Wars ed Harry Potter.

Acquistando i diversi charm che omaggiano l’universo delle due saghe è possibile realizzare un bracciale personalizzato: un’idea regalo perfetta per tutti gli appassionati, che possono poi aggiungere di volta e in volta nuovi elementi in uscita.

Oltre alle due linee già citate, ci sono anche quella dedicata a Topolino e Minnie e a Jack Skeleton di The Night Before Christmas, disponibili sul sito ufficiale. Insomma un paradiso per tutti gli amanti del mondo Disney, che possiamo appuntare come idea regalo per Natale o per un evento importante in vista.

Swarovski x Wonder Woman: la collezione dedicata all’eroina Marvel

Wonder Woman è stata un’altra delle assolute protagoniste di quest’anno, complice anche l’attesa di poter vedere presto al cinema Wonder Woman 1984. Diverse sono state le capsule di abbigliamento, make up e di bijoux ispirati all’eroina Marvel.

Così è entrata a far parte con la sua doppia w iconica e le sue ali anche nell’universo Swarovski. Una collezione essenziale in color oro e argento, due temi tra cui poter scegliere, complete di collana, bracciale, anello ed orecchini in formato mini, seguendo l’ultima tendenza bijoux del momento.

Un set perfetto per fare regalo importante o da acquistare e sentirci un po’ Wonder Woman ogni giorno.

