Destinati a diventare evergreen di stagione, i jeans cropped amati da Sarah Jessica Parker sono il modello più trendy del momento. Ecco come indossarli e a chi stanno bene.

Onnipresenti in ogni collezione, invernale ed estiva, i jeans cropped sono diventati una delle nostre ultime ossessioni. Il motivo è molto semplice: c’è il denim, e quindi l’intramontabile jeans, ma anche quel tocco fashion e trendy che rende un pantalone evergreen particolare. E le novità ci piacciono sempre tanto. Sarah Jessica Parker infatti, reginetta di stile non solo quando è nei panni di Carrie, è la prima fan di questo tipo di jeans. Li indossa infatti in diverse occasioni, abbinando ogni volta la scarpa più adatta al look che desidera creare.

Jeans cropped: a chi stanno bene

I jeans cropped possiamo indossarli tutte, poco conta l’altezza, ma non possiamo nascondere che per le più basse possano essere un plus nella creazione dei nostri look perché slanciano la figura. Sarah Jessica Parker è alta 1.60 cm ad esempio, ed ecco un altro motivo del perché ami particolarmente questo modello.

Possiamo indossarli, grazie anche a questo dettaglio, con mocassini, ballerine e scarpe sportive di non particolarmente alte. Ma se l’occasione lo richiede e desiderate valorizzare ancora di più la vostra silhouette, un tacco medio o una décolléte saranno perfetti.

Come indossare i jeans cropped

La scelta delle scarpe più adatte dipenderà dal look che desideriamo realizzare in base all’occasione. Possiamo indossare i jeans cropped per un look quotidiano, per passeggiare, per un aperitivo o per una serata elegante.

A proposito di eleganza: proprio Sarah Jessica Parker ci suggerisce un look chic ma senza décolléte, puntando su un paio di mocassini più ricercati in pelle o glitterati.

Se preferiamo quelli con il risvolto possiamo giocare con un look più sportivo, puntando ad esempio sulle sneakers alte o con gli anfibi stile combat o con la zeppa a carrarmato.

Fonte foto di copertina:

https://www.pexels.com/it-it/foto/citta-cielo-donna-strada-5604520/