Scintillanti e lucidi, i vestiti metallizzati donano più luminosità ai nostri outfit, ma ci permettono anche di avere qualche taglia in meno e sembrare più magre.

I colori metallizzati sono quelli che ci mettono più in crisi, perché magari ci piacciono tantissimo ma ci tratteniamo dall’acquisto perché crediamo vadano riservati a grandi occasioni. Eppure i vestiti metallizzati possono toglierci qualche taglia e farci sembrare più magre. Consapevoli di ciò quindi vale la pena scoprire come possiamo indossare questi abiti con maggior disinvoltura e abbinarli fra loro o con altri per un perfetto look everyday a prova di silhouette.

Vestiti metallizzati: perché ci fanno sembrare più magre

Vi starete chiedendo come sia possibile che questi outfit dai colori così scintillanti e particolari ci facciano sembrare più magre. Il motivo è molto semplice: la texture lucida, crea un effetto acquoso e ondulato grazie ai raggi luminosi che si riflettono sulla superficie dei capi.

In questo modo non solo l’attenzione ci concentra su quest’effetto, ma il cosiddetto metallic effect, cammuffa qualche difetto. In particolare gonne e pantaloni sono particolarmente apprezzati, considerato che molte di noi alle volte non riesco proprio ad andare d’accordo con fianchi, gambe e lato b.

Outfit metallizzati: come indossarli

Realizzare un metal look è molto più facile di quanto sembri. Il segreto è nell’abbinamento: possiamo scegliere di mescolare un outfit metallizzato con altri tipi di texture differente, ma possiamo persino pensare ad un total look metalizzato. Un midi dress ad esempio, ispirandoci a Lady Gaga, può essere la soluzione perfetta per un look serale.

– E per un look everyday? Per chi non ama colori troppo accesi, il segreto è scegliere colori dalla texture lucida e metallizzata, ma tenue: basti pensare al rosa antico o alle sfumature più chiare dell’argento, che abbinati ad una t-shirt bianca o nera, possono conferire al nostro look anche più luminosità.

-Approvatissimi anche i capispalla, che possono fare decisamente la differenza: su un look sportivo possono essere quel dettaglio chic che non solo vi farà sembrare più magre, ma dare anche un allure più ricercata al vostro abbinamento. Perfetto anche un pantalone leggero in satin che sarà ancora più luminosità.

