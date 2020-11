Le giacche trapuntate sono i perfetti capispalla della stagione autunnale: pratiche per la loro leggerezza e calde quanto basta.

Le giacche trapuntate sono i capispalla che ci fanno inevitabilmente pensare ai papà, ma anche agli anni ’90 quando il modello classico con bottoncini e colletto era tra i must have del guardaroba. Modelli maschili che però sono diventati nel tempo anche femminili, ed oggi tornano più che mai come trend autunnale. Il loro successo si deve al loro perfetto mix: un capospalla caldo ma non troppo e leggero, che possiamo facilmente portare con noi e indossare non appena il freschetto della sera si fa sentire. Una comodità pret a porter!

Giacche trapuntate leggere: i modelli dell’Autunno 2020

Il motto della moda di quest’anno è riproporre capi classici o vintage, ma con un tocco moderno 2.0. Le giacche trapuntate entrano perfettamente in questo stile: modelli classici semplici, altri più ricercati, corti o lunghi, possiamo trovarne diverse adatte alle nostre esigenze.

– La regina delle giacche trapuntate è la Barbour, soprattutto se in blu, taglio dritto e impreziosita internamente dal jacquard floreale in azzurro, che crea un bel contrasto cromatico. Versatile, super trendy anche con i jeans.

– Riscopre la giacca trapuntata anche Max Mara, tra i capispalla pret a porter della sua collezione, ma in una versione long con cappuccio dalla vocazione anti-pioggia. Uno modello urban chic che non rinuncia ad tocco sportivo.

Giacche ad effetto trapunta: quando e come indossarle

Le giacche trapuntate sono consigliate soprattutto in Autunno: non essendo calde come un piumino o un cappotto, ci permettono di giocare con un look a strati. Possiamo quindi decidere di portarle con noi nel caso di un’intera giornata fuori e indossarle quando nel tardo pomeriggio inizia a fare freschetto.

Un’idea è di abbinarle con un poncho o una mantella, per creare un look ancora più originale e non dovervi rinunciare quando il clima inizierà ad essere più freddo. Ecco perché spesso con cappotti oversize sono indossate in inverno come sotto giacca, per un effetto warm assicurato.