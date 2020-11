Inverno e minigonna sembrano apparentemente non andare d’accordo, ma gli escamotage per non rinunciare ad un outfit così trendy ci sono.

Perché rinunciare alla minigonna in inverno? Molte di voi penseranno con le temperature troppo fredde è impossibile pensare di uscire con le gambe scoperte. Eppure una soluzione c’è. Sicuramente se sappiamo di recarci in posti dove le temperature sono più rigide, dovremo puntare su un tessuto caldo e poi potremo abbinarci una serie di accessori che ci permetteranno di essere stilose senza dover necessariamente morire di freddo!

Minigonna molto corta: quali indossare

Essere trendy, un po’ sexy e sbarazzine è un mood a cui non vogliamo rinunciare nella stagione fredda, che in fatto di abbinamenti e outfit ci mette a dura prova. Ogni look a cui pensiamo deve necessariamente confrontarsi con le temperature, ma niente panico perché c’è una soluzione anche per questo.

La minigonna, anche super corta, da indossare in inverno è preferibile sia in lana, velluto, caldo cotone o anche in cashmere. Chiaramente questo non basta, perché copriamo così solo la prima parte delle gambe, ma possiamo aggiungere qualche dettaglio warm al nostro look.

Minigonna invernale: come indossarla

Gli accessori essenziali per valorizzare i nostri look a prova di freddo sono calze di diverso tessuto, leggings e scaldamuscoli. Possiamo quindi abbinare la nostra mini a delle calze parigine di lana, scegliendo un anfibio non troppo stretto.

Per un look più essenziale e se la minigonna è anche stretta, la scarpa perfetta è lo stivale cuissard, meglio se in camoscio o con rifiniture in lana. Oppure se preferiamo una scarpa più elegante come un mocassino o una ballerina o anche un tronchetto, possiamo puntare sugli scaldamuscoli, indossandoli risvoltati oppure regolando la lunghezza che preferiamo.

Gli scaldamuscoli sono la soluzione perfetta se ad esempio se desideriamo indossare una calza leggermente velata e più particolare. Se si tratta di un contesto elegante , meglio puntare su colori classici come il nero o il marrone.

Fonte foto di copertina:

https://www.pexels.com/it-it/foto/donna-relax-libreria-giovane-4866045/